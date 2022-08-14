نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من غير مشاكل” رابط طلب الالتحاق بكلية الشرطة 2022 (سحب الملف) moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة عمل طلب الالتحاق بكلية الشرطة 2022، حيث يبحث المئات من الطلاب والطالبات الراغبين اليوم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن رابط موقع وزارة الداخلية، وخطوات التقديم الصحيحة لملئ البيانات، وحجز موعد سحب الملف الخاص بالطالب من مقر أكاديمية الشرطة المصرية، حيث يواجه المتقدمين سواء كان من الطالب الثانوية أو المتقدم على ضباط متخصصين من الجامعيين مشاكل في تقديم طلبات سحب الملف الخاصة بهم، والتي منها عدم حفظ موعد سحب الملف، وعدم ارسال كود التحقق إلى الطلاب، وسنتعرف معكم على الرابط الرسمي للالتحاق بكلية الشرطة، وخطوات التسجيل الصحيحة، وبعض النصائح الهامة حتى تستطيعوا التقديم من غير مشاكل، وهذا في موقع ثقفني.

تنسيق كلية الشرطة 2022/2023

ونتابع معكم التنسيق الخاص في كلية الشرطة هذا العام، حيث إن هناك تنسيقين، تنسيق للمتقدمين من أصحاب الشهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة داخل وخارج مصر من الطلبة المصريين، والخريجيين الجامعيين من التخصصات المختلفة، سواء كانوا من جامعات حكومية أو خاصة، حيث تم الإعلان عن التنسيق والشروط في المؤتمر الصفحي الذي أقامه السيد اللواء مدير اكاديمية الشرطة هاني أبو المكارم، وتم فتح التسجيل منذ أيام.

شهادات الثانوية وما يعادلها، لا تقل عن 65 بالمئة.

الحاصلين ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية تقدير كلي لا يقل عن مقبول.

المؤهلات الأخرى تقدير كلي لا يقل عن جيد.

طلب الالتحاق بكلية الشرطة

وقد بدأت وزارة الداخلية المصرية في تلقي طلبات الالتحاق من الراغبين، حيث تم فتح باب التسجيل والقبول لكلية الشرطة وحجز مواعيد الاختبارات وذلك من مطلع شهر أغسطس الجاري للعام 2022، وسيتم استقبال طلبات الإلتحاق في الكلية دفعة أكتوبر 2022، وهذا عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية إلكترونيًا لأول مرة هذا العام.

وسنتعرف معكم في الفقرة القادمة عن كيفية عمل هذا للطالب عبر الإنترنت، سواء كنت ستقدم على دفعة الثانوية أو دفعة الضباط المتخصصين، فتابعوا الخطوات بتركيز، وننصحكم باستخدام جهاز كمبيوتر أو لابتوب في عمل الطلبات لطلاب القبول في الاكاديمية، فتابعوا معنا.

وتعرفنا معكم على شروط كلية الشرطة 2022، ويجب عليكم معرفتها قبل القيام بالتقديم حتى لا تضيعوا الوقت والمصاريف بدون فائدة.

موقع وزارة الداخليه www.moi.gov.eg

ويجب عليك قبل التوجه إلى مقر الكلية لسحب الملف ودفع المصاريف، يجب عليك أن تبدأ بالدخول إلى موقع الوزارة، وملئ نموذج الطلب الخاص بك، وتحديد موعد سحب الملف الذي يتم بعد أيام قليلة من الحجز في كليه الشرطه، وبعدها يتم تحديد موعد عمل اختبارات القدرات، مثل اختبار البدني، الكشف الطبي، مع العلم أن آخر يوم للتسجيل إلكترونيا للثانوي هو يوم الخميس الموافق 18 أغسطس 2022.