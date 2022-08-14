نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا … رابط وكيفية التسجيل فى مسابقة الازهر الشريف 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى مسابقة الازهر الشريف 2022، ظهر عبر محركات البحث المختلفة على الإنترنت، بدأ بحث مكثف عن مسابقة الأزهر لتعيينات المعلمين عام 2022، والتي أعلن عنها نائب قطاع المعاهد الأزهرية في مؤتمر صحفي عرض نتائج ثانوية الأزهر، وألقى الضوء على الحاجة إلى مدرسين جدد في المعاهد الأزهرية، وكان الإعلان بشرى سارة للباحثين، للراغبين في الانضمام إلى فئة دينية مرموقة مثل الأزهر الشريف خاصة فرص العمل.

التسجيل فى مسابقة الازهر الشريف 2022

يبحث الكثيرون عن مسابقة الأزهر لتعيين المعلمين لعام 2022 وطرق التقديم والشروط المطلوبة للتقدم لوظائف التدريس التي أعلن عنها نائب أمين الأزهر الدكتور محمد الضويني، وقال في إعلانه عن مسابقة الأزهر لتعيين مدرس 2022، إن الأزهر الشريف طلب تعيين مدرس جديد، واجتياز الاختبار المطلوب لاجتياز مسابقة الأزهر، وسيصل توافر الشروط للمتقدمين لوظائف المعلمين بالأزهر إلى 16 ألف معلم.

تعيين وزارة التربية والتعليم 2022

وبحسب الإعلان عن مسابقة الأزهر للمعلمين، فإن المسابقة ستكون مماثلة لقطاع التعليم حيث سترشح 30 ألف معلم، وستقوم وزارة التربية والتعليم باختبار مهاراتهم السلوكية، ومهاراتهم اللغوية، واللغة العربية وتشمل إحدى اللغات الأجنبية، وكانت مسابقة وزارة التربية والتعليم قد أعلنت مؤخرًا عن تعيين 30 ألف معلم تشمل اختبارات الكمبيوتر والمعلومات العامة، وكذلك القدرات الفنية والمعرفية، بالإضافة إلى اختبارات الكفاءة التربوية والامتحانات المهنية.

المؤهلات المطلوبة للتعيين في مسابقة الأزهر 2022

أعلن الأزهر الشريف عن الحاجة إلى مدرسين لتدريس القرآن الكريم بين خريجي العلوم الإسلامية والعربية ومساعدي الرياضيات في الأقسام التربوية والعلمية بجامعة الأزهر ومساعدي التدريس، ومدرس مساعد روضة من جامعة الألسن، خريجة رياض أطفال، كلية فنون ليبرالية، كلية تربية أطفال، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية من كلية الآداب والتربية واللغات والترجمة.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الازهر 2022

المستندات المطلوبة هي كما يلي:-

شهادة ميلاد الكمبيوتر

نسخة من شهادة المؤهل الدراسي.

نسخة من شهادة خبرة العمل إن وجدت.

شهادة الخدمة المدنية للبنات.

المواقف تجاه توظيف الرجال.

صورة شخصية حديثة على خلفية بيضاء.

سيتم تحميل جميع الإدخالات السابقة من خلال بوابة التوظيف الحكومية خلال الموعد النهائي لنشر الوظائف المفتوحة.

شروط التقديم للاشتراك في مسابقة تعيين 16 ألف مدرس بالأزهرية

تعتبر روابط التطبيق وشروط التقديم الخاصة بالأزهر الشريف 2022 من الأسئلة الأكثر صلة بالراغبين في تقديم طلب وظيفة إلكترونيًا حيث يتم تلخيص الشروط على النحو التالي: