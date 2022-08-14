أعرفها بالمصري … رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، يبحث أصحاب الهمم عن رابط الاستعلام على بطاقة الخدمة المتكاملة بالرقم القومي، وتعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق المرحلة الثانية لبطاقة خدمة متكاملة تقدم العديد من المزايا لأصحاب الهمم، ويأتي إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة المهمشين منذ سنوات، وقد أعلنت وزارة التضامن عن بدء المرحلة الثانية من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث يمكن لأصحاب الهمم التسجيل عبر بوابة التضامن الاجتماعي والاستعلام عن بطاقة الخدمة المتكاملة بالرقم القومي 2022.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

يمكن القيام بالتسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا للخطوات التالية:-

أولاً قم بزيارة موقع وزارة التضامن واطلع على بطاقة الخدمات المتكاملة.

ثم أدخل رقمك الوطني المكون من 14 رقمًا في الحقل الموجود على الموقع وانقر فوق “طلب”.

يظهر موقع البطاقة على الفور أمام عينيك، موضحًا ما إذا كان طلبك قيد النظر أو تمت الموافقة عليه لإصدار بطاقة خدمات شاملة.

تسجيل بطاقة الخدمة المتكاملة 2022

يمكن لأي شخص يقرر تسجيل طلب للحصول على بطاقة خدمة متكاملة .

يرجى التأكد من تسجيل بياناتك بدقة، لأن هذه مسؤولية قانونية وتعتمد على قبول أو رفض طلبك.

تأكد من أن الملفات التي ترفقها بطلب التسجيل الخاص بك واضحة ومرفقة بشكل صحيح، وعند إدخال بياناتك الشخصية، املأ نماذج البيانات الأساسية (مجموعات الأسئلة) واملأها بأكبر قدر ممكن من الدقة، يرجى محاولة الإجابة.

بعد التسجيل، سيتم عرض رقم الطلب، لذا يرجى حفظه.

بناءً على الإجراءات والبيانات التي يتم إجراؤها يتم تحديد درجة الإعاقة ونوعها واستحقاق بطاقة الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بعد ذلك، في التاريخ المحدد في جميع الأوراق ونموذج الطلب، انتقل إلى مكتب الاعتماد الذي تختاره وسجل البيانات الخاصة بتقييم عملك.

توفر وزارة الصحة 307 لجان وتشكلت لجنة مشتركة بين جميع اللجان الطبية بالمحافظة وأقسام التأهيل للتحقيق في حالات التناقض بين الفحوصات الصحية وتقييمات الأداء، وقمنا بتشكيل لجنة شكاوى بالمحافظة.

الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

العديد من أصحاب الهمم وعائلاتهم يبحثون عن رابط الاستعلام على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 بعد خضوعهم لـ الكشف الطبي وتفتيش عمالية بسبب الفوائد العديدة مثل الإعفاءات الجمركية على المركبات المجهزة للمالكين نبحث عن روابط لبطاقات الخدمة المعقدة وكذلك المواعيد 5٪ من عدد العاملين وخصومات على المواصلات والمواصلات وخصومات على الحصص في قسم الرياضة.

كيفية الاستعلام على بطاقات الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الذين اجتازوا الامتحانات الطبية والمهنية يمكنهم التعرف على قبولهم أو رفضهم عبر الرابط للتعرف على بطاقة الخدمة المتكاملة بالرقم القومي 2022 واتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة هي الدخول إلى الموقع الإلكتروني المقدم من وزارة التضامن والتعرف على بطاقة الخدمات المتكاملة.

أدخل رقمك الوطني في الحقل المخصص لذلك في الموقع وانقر على أيقونة الطلب.

يمكنك أيضًا التحقق من حالة بطاقة الإعاقة الخاصة بك، سواء كان طلبك قيد الدراسة، أو إذا تمت الموافقة على إصدار بطاقتك عن طريق إدخال رابط التطبيق الخاص بك.

مستلم بطاقة الخدمات المتكاملة

يذكر التضامن أن بطاقة الخدمة المتكاملة تشمل ضعف السمع، وضعف البصر، وقصر القامة (أقل من 140 سم)، وأمراض الدم المزمنة، والهيموفيليا، والأمراض المزمنة التي تهدد الحياة، وصعوبات التعلم التي تضعف الإدراك عند الأطفال، وأنه مؤهل لذلك والقبول في المدارس الشاملة، وشلل الجسم العلوي أو السفلي، واضطرابات طيف التوحد.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتكاليف مترجمي لغة الإشارة للطلاب منذ أن بدأ قسم التربية الخاصة بالجامعة قبول الصم وضعاف السمع، وهي تقدم خدمات شاملة لحوالي 950 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وتعمل حاليًا على تطوير قاعدة بيانات متكاملة.