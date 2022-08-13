حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 14-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 14-8-2022
مهنياً: تستقطب اهتمام الجميع في محيطك وفي العمل، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات
عاطفياً: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جداً
صحياً: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتاً إضافياً ولا تطل السهرات
حظك اليوم برج الثور الاحد 14-8-2022
مهنياً: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات لكي تستقيم الأمور
عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يبشر بالاستقرار العائلي والاجتماعي يجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق
صحياً: تكون مصرّاً على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 14-8-2022
مهنياً: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة،
عاطفياً: لا توفر أي جهد في سبيل اسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك
صحياً: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة
حظك اليوم برج السرطان الاحد 14-8-2022
مهنياً: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني
عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم الرومنسي الدافئ طاقة إيجابية فتجد نفسك أكثر قوة وعزماً
صحياً: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان
حظك اليوم برج الاسد الاحد 14-8-2022
مهنياً: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء
عاطفياً: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة
صحياً: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك
حظك اليوم برج العذراء الاحد 14-8-2022
مهنياً: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق
عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك
صحياً: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجاباً على الصحة
حظك اليوم برج الميزان الاحد 14-8-2022
مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم
عاطفياً: تعيش يوما عاطفيا متقلبا ما قد يشوش عليك بعض الأجواء العائلية أو يجعلك غير قادر على اتخاذ القرار
صحياً: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة
حظك اليوم برج العقرب الاحد 14-8-2022
مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك
عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يحمل إليك أخباراً طيبة تتعلق بحياتك الشخصية أو العاطفية، وتبدو مرتاحاً وليس هناك ما يستحق القلق
صحياً: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة
حظك اليوم برج القوس الاحد 14-8-2022
مهنياً: تحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام
عاطفياً: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه
صحياً: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال
حظك اليوم برج الجدي الاحد 14-8-2022
مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك
عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك
صحياً: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة
حظك اليوم برج الدلو الاحد 14-8-2022
مهنياً: تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج
عاطفياً: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك
صحياً: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك
حظك اليوم برج الحوت الاحد 14-8-2022
مهنياً: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة
عاطفياً: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف
صحياً: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة