حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 14-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 14-8-2022

مهنياً: تستقطب اهتمام الجميع في محيطك وفي العمل، وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات

عاطفياً: المطلوب إليك البناء على أسس ثابتة وإشاعة التفاؤل لدى الشريك وإضفاء الفرح على المحيط الذي يتأثر بك جداً

صحياً: إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتاً إضافياً ولا تطل السهرات

حظك اليوم برج الثور الاحد 14-8-2022

مهنياً: قد لا تجري أمورك في العمل كما تريد اليوم وعليك أن تقدم بعض التنازلات لكي تستقيم الأمور

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يبشر بالاستقرار العائلي والاجتماعي يجب أن تبادر إلى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك بدون قلق

صحياً: تكون مصرّاً على الالتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض الأنشطة التي تخفف عنك

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 14-8-2022

مهنياً: يدعمك اصدقاء أو فئات أو جماعات تنتمي إليها، وقد تتلقى مفاجآت سارّة او تتلقى زيارة مفاجئة،

عاطفياً: لا توفر أي جهد في سبيل اسعاد الحبيب وتأمين الراحة له فهو يستحق ذلك

صحياً: اذا أردت الحصول على جسم رشيق، عليك ان تمارس الرياضة بوتيرة مستمرة ومتواصلة

حظك اليوم برج السرطان الاحد 14-8-2022

مهنياً: تبحث اليوم في أوراق مهمة بالعمل قد تساعدك في دعم وضعك المادي والمهني

عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم الرومنسي الدافئ طاقة إيجابية فتجد نفسك أكثر قوة وعزماً

صحياً: يوم غني بالنشاط والحركة والقيام بالمشاريع الترفيهية، استفد منه قدر الإمكان

حظك اليوم برج الاسد الاحد 14-8-2022

مهنياً: تزعجك بعض المستجدات فحاول ألا تتوقف عند لحظات كهذه مدة طويلة ولا تؤزّم الوضع، بل عالجه بهدوء

عاطفياً: تحضر للشريك الكثير من اللقاءات التي تحمل إليه الكثير من المفاجآت السارة

صحياً: تشعر بقلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر بسبب الضغوط التي تعترضك

حظك اليوم برج العذراء الاحد 14-8-2022

مهنياً: تصطلح أمور كثيرة ويحمل هذا اليوم فرصاً جيدة وتصحيحاً لمسار أو تقدّماً في بعض المشاريع ومعنويات عالية رغم كل العوائق

عاطفياً: يوم إيجابيّ لأنّه خالِ من المشاحنات والظروف الضاغطة، وبالتالي تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك

صحياً: قم بسفر مع الشريك تستغلانه لتمضية أجمال الفترات الترفيهية ما ينعكس إيجاباً على الصحة

حظك اليوم برج الميزان الاحد 14-8-2022

مهنياً: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، فتحصد إعجاب الزملاء وتهنئتهم

عاطفياً: تعيش يوما عاطفيا متقلبا ما قد يشوش عليك بعض الأجواء العائلية أو يجعلك غير قادر على اتخاذ القرار

صحياً: وضع صحي لأحد المقربين يثير القلق لديك من أن تصاب بوعكة مفاجئة

حظك اليوم برج العقرب الاحد 14-8-2022

مهنياً: انتقال القمر الى برجك يجعلك تتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، كثّف اتصالاتك، وكرّر المحاولات ومارس جميع صلاحياتك

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يحمل إليك أخباراً طيبة تتعلق بحياتك الشخصية أو العاطفية، وتبدو مرتاحاً وليس هناك ما يستحق القلق

صحياً: إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي لأنك أصبحت في سن متقدمة

حظك اليوم برج القوس الاحد 14-8-2022

مهنياً: تحقق إنجازاً مهمّاً يكون له أثر كبير في مستقبلك ويدفعك خطوات إلى الأمام

عاطفياً: تشعل غيرة الحبيب بسبب تصرفاتك المريبة مع أشخاص من الجنس الآخر أمامه

صحياً: ممارسة أي نشاط فني سواء الرقص أو الدبكة مفيد لك، إنما باعتدال

حظك اليوم برج الجدي الاحد 14-8-2022

مهنياً: يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك

عاطفياً: إذا كنت عازباً فهذا اليوم ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، فأنتَ مقبل على مرحلة مهمّة من حياتك

صحياً: كل ما تقوم به في العمل والمنزل من حركة غير كافٍ، بل عليك ممارسة الرياضة، فهي وحدها المفيدة

حظك اليوم برج الدلو الاحد 14-8-2022

مهنياً: تحقق تطوراً مهماً يوفر لك نتائج جيدة ويساعدك في انجاز مشروع قد تكون له امتدادات إلى الخارج

عاطفياً: يكسبك الفلك جاذبية كبيرة، ويدفعك إلى مواجهة الحقائق بثقة، ما يثير إعجاب الشريك بك

صحياً: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف توترك

حظك اليوم برج الحوت الاحد 14-8-2022

مهنياً: تتواصل مع محيطك لأنّ نجمك يلمع ويساهم في تلطيف الأجواء التي كانت محتدمة أخيراً، وتشيع في العمل جواً من الثقة المتبادلة

عاطفياً: لا تجازف بما تملك، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف

صحياً: آلام الظهر المتواصلة تعيق تحركك بسهولة، الحل يبقى بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة