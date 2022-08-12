فى يومهم العالمى.. الشباب فى قلب اهتمامات الدولة المصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل، فهم السواعد القوية التى يبنى عليها المجتمع مجده وازدهاره والاهتمام بهم إنما يمثل قوة هائلة فى مواجهة المشكلات.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الدولة المصرية فى الاهتمام بالشباب: وبدأت خطة الدولة فى الاهتمام بالشباب، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، 2016 عاما للشباب، وتسعى الدولة لبناء المواطن المصرى وتعزيز قدراته.

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