«الآيات الكونية فى القرآن الكريم» عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وكلف وزير الأوقاف، الشيخ محمود محمد أحمد الأبيدى بأداء خطبة الجمعة المقبلة، والتى سينقلها التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.



وأكد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأعرب، عن ثقة وزارة الأوقاف، فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.