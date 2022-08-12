حياة كريمة.. بدء فتح فصول محو الأمية بقنا

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الداودى محافظ قنا، بدء فتح فصول لمحو أمية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، بهدف القضاء على الأمية فى مختلف أنحاء القرى والنجوع داخل المحافظة.





ومن جانبه، قال حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا،فى بيان اليوم /الجمعة/، إنه سيتم الاستعانة بمعلمين من أبناء أسر تكافل كرامة أو من خارج تلك الأسر، بمقابل شهرى 250 جنيها، مشيرا إلى أن مدة الدراسة المقررة من 6 إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى حوافز متنوعة للدارسين مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى. وأضاف عثمان أنه من المقرر أن يضم الفصل الواحد 15 دارسا ولايشترط أن يكونوا جميعهم مسجلين على قاعدة البيانات لدى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه من يرغب فى فتح أحد فصول محو الأمية عليه التقدم إلى مقر وحدة التضامن الاجتماعى التابع لها.

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