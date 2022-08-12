وزير الرى: مشروع قناطر ديروط يهدف لتوزيع المياه على 45 موقعا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يشتمل على إنشاء 7 قناطر وإنشاء مبانى للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ 45 موقعا بنطاق المشروع.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى الموقف التنفيذى للمشروع، حيث يتم حاليا الردم المؤقت بالمجرى المائى، ووصول 3 آلاف طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع، والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذى سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء فى إنشاء القنطرة، كما تم البدء فى تركيب الكوبرى المؤقت المقرر استخدامه فى الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان، ويجرى إعداد منطقة الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التى سيتم استخدامها خلال الإنشاء.

وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ جسات التربة داخل القطاع المائى لبحر يوسف، وكذلك بالموقع الجديد لأفمام ترع البدرمان والديروطية والساحلية وأبوجبل، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التى سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

يشار إلى أن مشروع قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى 5 محافظات هى: أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الذهب.