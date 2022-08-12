إشادة الحكومة بجهود السيسى فى وقف إطلاق النار بغزة.. صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وفى التفاصيل، أفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استهل مدبولى، الاجتماع، بالإشادة بالجهود التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها فى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإرساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الإنسانية فى القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على جميع المستويات؛ بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها فى الدوائر العربية والإقليمية والعالمية.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) إشادة رئيس الوزراء بلقاء الرئيس السيسى مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة، يشرح خلالها الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية؛ انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

أما صحيفة (الأهرام) أبرزت موافقة مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، تضمنت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، التى تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، لينخفض إلى ألف جنيه فقط بدلا من خمسين ألف جنيه.

ونسبت الصحيفة لمدبولى تأكيده أن الحكومة تستهدف دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم فى تشجيع فرص الاستثمار.

فى حين نشرت صحيفة (الأخبار) أن رئيس الوزراء شهد مراسم التوقيع المبدئى لمشروعى: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة) بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأفادت الصحيفة بأن التعاقد يتضمن تنفيذ المشروع الأول بميناء السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف (هاتشسون COSCO -CMA)(شركة تحت التأسيس)، بينما يتم تنفيذ المشروع الثانى بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف (هاتشسون- MSC) (شركة تحت التأسيس).

وأشارت إلى أن التوقيع على هذين المشروعين يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع السخنة الدخيلة اللوجيستى المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- -COSCO - CMA MSC)، والذى يعتبر أكبر ممر لوجيستى لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأهرام) إعراب مصر عن تطلعها لمشاركة صينية فعالة فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذى تستضيفه شرم الشيخ فى نوفمبر القادم.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اتصال مرئى، الذى أجراه وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أمس، مع مبعوث المناخ الصينى "شى شينهوا".

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ القول إن الاتصال بحث متابعة نتائج اللقاء الذى جمع بين الجانبين فى شهر مايو الماضى على هامش الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى، والذى عُقِدَ بمدينة دافوس السويسرية، حيث تم تناول أهم الموضوعات التى ستطرح خلال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ، وتبادل الرؤى حول المواقف منها، وتأكيد أولوية الاستمرار فى الجهد العالمى لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن الإشادة بمستوى التعاون والتشاور بين الطرفين حول قضايا المناخ على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف.

وفى الشأن الصحى، أفادت صحيفة (الجمهورية) بأن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، استعرض - خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمس - تقرير الحالة الوبائية فى مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذا موقف انتشار مرض (جدرى القردة) حول العالم.

ونقلت الصحيفة إنه خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجارى، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 182 حالة، بينما شهدت هذه الفترة 17 حالة وفاة، كما استعرض الوزير نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن 98% من الأسرة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 89 % من أسرة الرعاية المركزة، و95% من أجهزة التنفس الصناعى.

وفى الشأن التعليمى، أوردت صحيفة (الأخبار) أن أعداد الطلاب الذين أنهوا تسجيل رغباتهم خلال اليوم الأول للمرحلة التنسيق كشفت أن كليات القمة أصبحت كاملة العدد، مشيرة إلى أن معامل الحاسبات المنتشرة بالجامعات شهدت إقبالا متوسطا فى أول أيام المرحلة الأولى للتنسيق، حيث وصل عدد الذين أنهوا تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى سواء من خلال المعامل أو المنازل إلى 20 ألف طالب وطالبة فقط حتى مساء أمس نظرًا لانتظار عدد كبير تسلم شهاداتهم من المدارس غدا السبت، وتسجيل الرغبات مستمر حتى السابعة من مساء الإثنين القادم.

ولفتت الصحيفة إلى أن المرحلة الأولى تستوعب 117 ألفا و758 طالبا، بحد أدنى 365 درجة بنسبة 02ر89 % للعلوم، و341 درجة بنسبة 83,17 % للرياضيات، و264.5 درجة بنسبة 64.51% للأدبى.

اقتصاديا، نقلت صحيفة (الشروق) إعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج مصر رسميا ضمن الدول التى لديها مفاعلات نووية قيد الإنشاء، وذلك من خلال قاعدة بياناتها على "نظام المعلومات لمفاعلات القوى PRIS"، وهو عبارة عن قاعدة بيانات شاملة تركز على محطات القوى النووية فى جميع أنحاء العالم سواء العاملة، أو الجارى إنشاؤها أو التى يجرى إخراجها من الخدمة.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة حصلت - فى 29 يونيو الماضى - على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى فى محطة الضبعة للطاقة النووية.

وفى سياق آخر، نقلت صحيفة (المصرى اليوم) تأكيد وزير البترول المهندس طارق الملا أن أكثر من 1450 قرية فى محافظات الجمهورية، ستستفيد من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة (حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى)، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونسبت الصحيفة إلى الملا إيضاحه أنه جرى الانتهاء - حاليا فى إطار هذه المشروعات - من توصيل الغاز الطبيعى إلى 120 قرية؛ بما يوفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 413 ألف وحدة سكنية فى نطاق هذه القرى، وجار استكمال تنفيذ الشبكات الأرضية اللازمة للتوصيل إلى نحو 530 قرية أخرى؛ تمهيدا للبدء فى ضخ الغاز الطبيعى إلى منازلها فور استكمال الشبكات، ليصل بذلك عدد قرى المبادرة المستفيدة بالغاز الطبيعى إلى 650 قرية.

عربيا، أوردت صحيفة (الأهرام) أن عشرات المستوطنين اقتحموا، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته‪.

وفى جنيف، نقلت الصحيفة القلق الذى أبدته ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا فى الأيام الأخيرة ودعت إلى محاسبة المسئولين، وقالت إن «العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا هذا العام غير مقبول، وإن «الكلفة المدنية للتصعيد الأخير فى غزة من 5 إلى 7 أغسطس الجارى كانت باهظة».

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب باتشيليت تمكن من التحقق من أن بين القتلى الفلسطينيين الـ 48 ما لا يقل عن 22 مدنيا، بينهم 17 طفلا وأربع نساء، ومن بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم نحو الثلثين هم من المدنيين بينهم 151 طفلا و58 امرأة و19 مسنا.