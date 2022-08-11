ختام قافلة الوديان الثقافية فى الحسنة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات قافلة الوديان الثقافية فى مدينة الحسنة بوسط سيناء التى استمرت لمدة 3 أيام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة.





وأوضح رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى -فى تصريح صحفى- أن القافلة تضمنت القافلة خلال أيامها الثلاثة العديد من الأنشطة وبرامج وعروض مسرحية وفنية متنوعة، كما تضمنت ورش رسم لتعليم الأطفال وورش أخرى لاكتشاف المواهب وعروض فنية وعروض أخرى مسرحية للعرائس وعروض سينمائية. بدوره، أكد رئيس مركز ومدينة الحسنة سعد خليل البغدادى، أن مثل هذه القوافل تعد داعما رئيسيا لأبناء مركز ومدينة الحسنة، موجها الشكر للرئيس عبد لفتاح السيسى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الدعم المستمر لأبناء مركز ومدينة الحسنة.

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