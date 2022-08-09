بحضور نجوم الكرة.. القباج تشهد ختام بطولة دورى أبناء مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحفل الختامى لبطولة دورى أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية "دور أيتام ودفاع" على مستوى الجمهورية، وكرمت الدور الفائزة من دورى أبناء مصر من دور الرعاية، والفرق الفائزة، وتم توزيع الكؤوس على أبناء الدور. وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الحفل الختامي لبطولة دوري أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية على مستوى الجمهورية.. وتكرم الفرق الفائزة.. وتوزع كؤوس التكريم علي الأبناء





وحضر الاحتفالية كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، منهم الكابتن أحمد حسن، والكابتن سيد معوض، والكابتن علاء نبيل، والكابتن محمد عبد الجليل، والكابتن تامر عبد الحميد، والكابتن أسامة عرابى، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات ورئيس مجلس إدارة شركة سيتى كلوب، والأستاذ أحمد البشبيشى مدير العلاقات الحكومية شركة استادات للاستثمار الرياضى، وممثلى الجمعيات الأهلية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الشكر والتقدير لنجوم مصر الكبار الذين حضروا الاحتفالية لدعم أبناء مصر، حيث يتميز نجوم كرة القدم المصرية بالإنسانية والوطنية، ويقدمون نموذجا فريدا فى دعم أبناء مصر وتشجيعهم كى يصبحوا نجوما كبارا فى المستقبل القريب.

وأشادت القباج بالمستوى المتميز لأبناء مصر من دور الرعاية، حيث تهدف تلك المبادرة إلى اكتشاف المواهب فى كرة القدم وتقديمهم إلى الأندية المصرية بدعم من الوزارة من أجل تحقيق طموحات الأبناء فى ممارسة واحتراف كرة القدم، مؤكدة أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا برعاية أبناء مصر، خاصة أن تنمية الأبناء والاستثمار فى طاقاتهم يحمل فى طياته شكلا من أشكال الانتماء والوفاء للوطن.

وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعى ببذل قصارى الجهد كى نوفر الحياة الكريمة لأبناء مصر فى ظل قيادة سياسية حكيمة، مؤكدة أن دورى أبناء مصر لكرة القدم لدور الرعاية جاء استكمالا لمبادرات التواصل والدمج المجتمعى من خلال كرة القدم باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى التى تحظى باهتمام أبناء دور الرعاية.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتعاون مع شركة استادات للاستثمار الرياضى لاكتشاف المواهب الرياضية بين أبناء مصر، وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة لإيجاد قاعدة كبيرة من الأبطال الرياضيين من أبناء مصر.

وقالت اللواء الدكتور هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعى للرقابة التفتيش والمنسق العام لمبادرة دورى أبناء مصر لكرة القدم إن تلك المبادرة ستكون سنوية، وستكون نواة لإنشاء كيان رياضى داخل الوزارة ليضم المتميزين والموهوبين رياضيا من أبناء دور الرعاية تحت إشراف وتدريب نجوم كرة القدم المصرية، حيث تم اختيار 250 ابنا من أبناء الدور المتميزين لتكوين ذلك الفريق المرتقب من سن 9 سنوات إلى 21 سنة، كما سيتم وضع خطة لتنظيم معسكر وتجمع هؤلاء اللاعبين الذين تم اختيارهم بهدف تدريبهم وإثقال الموهبة للالتحاق بالأندية المصرية وتمثيل الوزارة فى المسابقات المحلية والدولية.

وأضافت أبو العمايم أن الوزارة نظمت النسخة الأولى من الدورى وشارك فيها أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة فى مسابقات مختلفة تحت سن 13 سنة، والمسابقة الأخيرة من سن 17 إلى 21 سنة قد فاز فى التصفيات الأولى دور رعاية الموحدين بالإسكندرية وبنين مطروح، وعبد الحليم محمود بالإسكندرية بالمراكز الأولى، كما فاز بالمركز الأول دور إسماعيل سلام بالمنوفية ودار البنين بالمنصورة ومؤسسة التقوى وفجر الإسلام بدمياط ودار البنين بكفر الشيخ.

وأوضحت أبو العمايم أنه عقب التصفيات الأولى التى استمرت أكثر من شهرين استضافت دور الرعاية الفائزة بالمراكز الأولى بمحافظة القاهرة التصفيات النهائية لتفوز دار رعاية جمعية أولادى بالمعادى بنين على لقب بطل الجمهورية فى كل المسابقات كما تم تنفيذ الدورى لدور الدفاع لـ 40 مؤسسة بإجمالى 412 ابنا بمراحل عمرية من 9 إلى 21 سنة وفازت خلال التصفيات دور التربية بالجيزة ودار (قد الحياة ببورسعيد) وجمعية الحرية بالإسكندرية.