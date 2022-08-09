تظلمات الثانوية العامة 2022.. الاطلاع على كراسة الإجابة بالكنترول الرئيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إطلاع الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون فى مقر الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لافتة إلى أنه سيتم توزيع الطلاب وفق أعداد محددة للإطلاع يوميا، كما أن الكنترول يعمل على طباعة كراسات البابل شيت للطلاب المتظلمين، حتى يتمكنوا من الإطلاع على صورة ورقة الإجابة، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.

https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.