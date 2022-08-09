انت الان تتابع خبر قطع مياه الشرب في هذه المحافظات.. أبرزهم دمياط الحقوا خزنوا كفايتكم منها والان مع التفاصيل

قطع مياه الشرب في هذه المحافظات منها بني شويف

رياض -احمد صلاح- قامت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في العديد من المحافظات منها بني سويف ودمياط والمنيا، بالإعلان عن قطع المياه في العديد من المناطق التي تقع في نطاق عملها، وذلك لإجراء الصيانة فيهم.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف من خلال منشور على صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن انقطاع المياه لمدة يوم كامل عن مركز ناصر وتوابعه بدءاً من الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين إلى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

قطع مياه الشرب في دمياط

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سوف يتم قطع المياه اليوم الثلاثاء عن “مدينة رأس البر – الستاتية – مركز كفر سعد – مركز كفر البطيخ”، لمدة 12 ساعة بدءاً من الساعة 8 مساءاً إلى الساعة 8 صباحاً.

أماكن قطع المياه في المنيا

ونبهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة ملوي اليوم الثلاثاء من الساعة 1 صباحاً إلى الساعة 3 فجراً لعمل الصيانة والتوسعات في محطة مياه ملوي.