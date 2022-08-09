معرفة الترتيب برقم الجلوس في نتيجة الثانوية العامة.. موقع التربية والتعليم بيسهلها عليكم

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معرفة الترتيب برقم الجلوس في نتيجة الثانوية العامة

يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة ترتيبك على الجمهورية والمحافظة والإدارة والمدرسة وغيرها.

ووضع رقم الجلوس.

واختيار الشعبة.

والنقر على عرض النتيجة.

سيظهر ترتيبك على الجمهورية والمحافظة والمدرسة.

ولا تظهر النسبة المئوية ويتم حسبها يدوياً من خلال قسمة مجموع الدرجات الذي حصل عليه الطالب على 410 ثم يتم ضربه في 100.

رياض -احمد صلاح- أعلنت نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والأسم لشعبتي علمي علوم ورياضة وأدبي، وكشف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن أسماء الأوائل ونسب النجاح في كل الشعب، ولكن سوف ينتشر موقع الوزارة ترتيب الطالب على الجمهورية والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة وليس بالدرجات ولكن يكون بكل مادة.