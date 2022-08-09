ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، ويزيد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربيةز

وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.