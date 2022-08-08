سمير فرج : مصر القوة الرئيسية في وقف إطلاق النار على غزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أغسطس 2022 10:26 مساءً - قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل يوما عظيما في تاريخ السياسية المصرية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الثانية وجه الشكر للرئيس السيسي على جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيتسبب في مشاركة حركة حماس في المعادلة والخسائر وقتها ستكون أكبر.

وأشار إلى أن 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة تحت الحصار، موضحا أن مصر أصبحت أنها القوة الرئيسية في التأثير داخل الأزمة، إيقاف العدوان على قطاع غزة وهو إنجاز كبير للسياسة المصرية.

وأوضح المفكر الاستراتيجي، أن مصر تدخلت بقوة لإيقاف العدوان على قطاع غزة ومنعت حماس من المشاركة في الحرب، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا في حل الأزمة، وأكد الرئيس الأمريكي أن مصر هي العمود الفقري لإحداث التوزان في المنطقة.

وتابع اللواء سمير فرج، أن مصر قامت بجهد كبير في الفترة الماضية من أجل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من بدأت بالعدوان على قطاع غزة.

وأوضح فرج، أن رئيس وزراء إسرائيل يبحث عن انتصار سياسي في الشارع الإسرائيلي من خلال العدوان على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل دخلت الصراع من أجل قصف مواقع تصنيع الصواريخ في قطاع غزة.

ولفت إلى أن أمريكا قدمت 3 مليارات دولار لإسرائيل من أجل تطوير القبة الحديدة، مضيفا أن رئيس وزراء إسرائيل اتخذ قرارا سياسيا لتحقيق أهداف من ورائه، حيث تجرى الانتخابات الإسرائيلية بعد 3 شهور ويسعى لتحقيق مكاسب في الشارع الإسرائيلي.

ولفت إلى أن مطار تل أبيب توقف عن العمل بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية وهذا إنجاز كبير، مؤكدا أن الانقسام الفلسطيني لن يساهم في حل القضية الفلسطينية.