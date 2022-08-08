نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع… موعد سحب ملفات كلية الشرطة 2022 وطريقة التسجيل (moi.gov.eg) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد سحب ملفات كلية الشرطة 202، حيث زاد البحث بين الطلاب من الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وأيضا من الراغبين على التقديم في الضباط المتخصصين من الخريجين الجامعيين، حيث بدأ التقديم بالفعل بشكل إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية وهذا لأول مرة هذا العام، وسنتعرف معكم آخر موعد لتقديم الطلبات الالكتروني، حيث إن حجز الموعد الخاص بسحب الملفات ينتهي بنهاية هذه المدة، وسنراجع معكم أهم الشروط، وهل يحتاج المتقدم إلى واسطة للالتحاق بكلية الشرطة المصرية، فتابعوا معنا.

طلب الالتحاق بكلية الشرطة

وقد تم فتح تقديم طلبات سحب ملف الطالب عبر المواقع الإلكترونية منذ أيام قليلة، وهذا سواء كان عبر موقع وزارة الداخلية المصرية، أو عبر موقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية في حالة اذا كنت راغبا في الالتحاق في الكلية الحربية، وهذا ما نتابعه معكم في موقع ثقفني بالتفصيل، ونتابع معكم الشروط المطلوبة في هذا المقال، وطريقة حجز مواعيد سحب الملف، وكذلك تنسيق أكاديمية الشرطة 2022.

حيث وافق السيد وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة في الأكاديمية هذا العام، وهذا ما تم التأكيد عليه في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس كلية الشرطة بمصر، وتم الإعلان عن تفاصيل القبول وأيضا تحديد الشروط وسحب الملفات، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية، فتابعوا.

موعد سحب ملفات كلية الشرطة

وقد تم الإعلان عن الموعد الذي سيكون التقديم فيه إلكترونيا، ولم يتم التحديد عن آخر يوم لسحب الملفات، ولكن في كل الأحوال، لن يستطيع الطالب سحب الملف قبل عمل استمارة البيانات المبدأية الخاصة به للتقديم لكلية الشرطة للسنة الجديدة، والتي يمكن التقديم عليها في خلال الفترة التالية:

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق من يوم الاثنين الموافق 1 أغسطس 2022.

يستمر التسجيل الالكتروني عبر البوابة الخاصة بوزارة الداخلية حتى يوم الخميس 18 أغسطس 2022.

ولا يمكن حجز موعد سحب الملفات بعد هذا الموعد، فلا تتأخر في التقديم اذا كنت راغب بالانضمام.

وقد تعرفنا معكم على الأوراق المطلوبة لكلية الشرطة 2022/2023، فتابعوا معنا القراءة حتى النهاية.

شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة 2022/2023

أعلنت وزارة الداخلية عن الشروط الخاصة بالانضمام لكلية الشرطة وموعد التقديم كما ذكرنا، وهذا سواء لخريجي الثانوية وكذلك خريجي الجامعات للضباط المتخصصين من كليات مختلفة، وسنتابع معكم باختصار اهم هذه الشروط والتي يتم التأكيد عليها:

أن يكون مصري الأصل والجنسية، ومن والدين مصريين.

تجاوز كافة اختبارت كلية الشرطة، واجتياز الكشف الطبي لتحديد ما اذا كنت ستنضم أم لا.

النجاح في اختبار قفزة الثقة من على ارتفاع 7 متر في حمام سباحة، وهذا من أول مرة وبدون تردد.

تكون الشهادة التي ستقدم بها عام 2022 أو 2021.

طول الذكور لا يقل عن 170 سانتي، والاناث لا يقل عن 155.

تسجيل البيانات المبدأية عبر موقع وزارة الداخلية الذي نترك لكم رابطه في موقع ثقفني للعام الدراسي 2022 لطلاب الثانوي والجامعة.

وبعد التسجيل تحصل على استمارة بها الموعد المقرر الذي ستتوجه فيه إلى مقر الاكاديمية لسحب الملف ودفع المصاريف.

هل تحتاج إلى واسطة للانضمام للكلية

وينتشر بين المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية اعتقاد سائد بأنه لا يمكن للطالب أو الطالبة القبول في كلية الشرطة بدون واسطة، وهذا غير صحيح، وفي حالة وجود واسطة فهي لا تفعل شيء غير مجرد تسهيل بعض الاجراءات، وهناك العديد من الاشخاص الذين قدموا بواسطة ولم يتم قبولهم، حيث إن الموافقة عليك تقف على اجتياز الاختبارات، وليس بحجم الوساطة التي معك.

ولا تقلق وكن واثقا من نفسك، والتزم بالشروط والقواعد، واجتاز جميع الاختبارات، وسيتم قبولك بنسبة كبيرة، فتابعوا معنا في ثقفني، ولا تقوموا بتصديق أي مدعي على الانترنت يزعم أنه سيتوسط لك في الكلية بمقابل مادي، فتابعوا معنا.

رابط موقع وزارة الداخلية الإلكتروني

ويمكنكم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتقديم البيانات كما سنشرح لكم بشكل مفصل وسهل، وهذا لعمل الاستمارة التي ستقدم بها وحجز الموعد، وهذا كما يلي:

انتقل إلى رابط وزارة الداخلية الرسمي عبر الضغط على الرابط moi.gov.eg .

. انزل إلى خدمات ثم انقر على أيقونة الإلتحاق بأكاديمية الشرطة المصرية 2022.

اضغط على إنشاء حساب، ثم ادخل البيانات كما هو موضح في الفيديو.

بعدها تقوم بعمل تسجيل الدخول، ثم اضغط على استمارة تقديم كلية الشرطة، ادخل البيانات، ووافق على الشروط.

اختر أحد ال3 أيام متاحة للتوجه لسحب الملف.

ثم اضغط على حفظ.

بعدها اطبع الاستمارة الظاهرة لديك، واحتفظ بها ولا تضيعها.

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