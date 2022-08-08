انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء بمقدار درجة أو درجتين، مشيرة إلى استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة ما يؤدى إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة.

طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أيضا شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، مشيرين إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.