نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك التسجيل” كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022/2023 academy.moi.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كيفية التقديم في كلية الشرطة، حيث زاد البحث بين الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في مصر، وخريجي الكليات من حاملي شهادات الليسانس والبكالريوس في التقديم على كلية الشرطة دفعة 2022/2023، حيث تم فتح التقديم لكلية الشرطة عبر موقع وزارة الداخلية المصرية منذ أيام قليلة، ويبحث الطالب المصري والطالبة أيضا عن شروط الالتحاق بكلية الشرطة المصرية للعام الجامعي الجديد الذي يبدأ من أكتوبر 2022، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن شروط الالتحاق، وما هي الأوراق المطلوبة، وكيف تملأون استمارة البيانات والحصول على موعد سحب الملف للاتحاق بالاكاديمية عبر موقع وزارة الداخلية، فتابعوا حتى النهاية.

الالتحاق بكلية الشرطة

وقد قام السيد وزير الداخلية المصرية اللواء محمد توفيق بالموافقة على قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وستشمل هذه الدفعة الطلاب من الثانوية العامة والأزهرية وشهادات المعادلة الخارجية، وستشمل أيضا الضباط المتخصصين، وهم من خريجي الجامعات للعام 2022 أو 2021.

وتم الإعلان عن كل هذا والشروط الخاصة بالقبول هذا العام وكيفية التقديم في المؤتمر الصفحي الذي عقده مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سيادة اللواء هاني أبو المكارم منذ أيام، وسنتعرف معكم على أهم النقاط، فتابعوا في ثقفني.

شروط اكاديمية الشرطة 2022

وكما ذكرنا لكم، فقد أعلنت وزارة الداخلية عن قائمة الشروط المطلوبة للالتحاق، والتي يجب أن تتأكدوا تماما من إلمامكم بها، وهذا للاتحاق بالكلية، فتابعوا هذه الشروط:

أن يكون مصري الجنسية والأصل ومن والدين مصريين، وهذا الشروط ينطبق على جميع الكليات العسكرية أيضا.

بالنسبة للطول لا يقل عن 170 سم للذكور، الإناث 155 سم.

يجب أن تكون شهادة المؤهل خاصة بالعام الحالي 2022 أو العام الماضي 2021، وهذا ينطبق على جميع المتقدمين.

النجاح في كافة الاختبارات الخاصة بالقبول في الكلية، والتي منها قفزة الثقة.

عدم وجود أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لدى المتقدم، واقربائه حتى الدرجة الرابعة (أقارب الدرجة الرابعة على سبيل المثال ابناء الخال أو ابناء العام، والخال والعم اقارب درجة ثالثة وهكذا).

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2022

ويوجد عدة أوراق سيتم طلبها منك بعد سحب الملفات، نتابعها معكم، وهذا حتى تقوموا بتجهيزها أو تجهيز أغلبها اذا كنتم من الراغبين في تقديم لكلية الشرطة، وهذا كما يلي، وسنترك لكم فيديو يوضح لكم التفاصيل الخاصة بهذه الأوراق وهذا في حالة اذا كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح، وسنتواجد معكم في التعليقات:

من 8 إلى 10 صور 4×6 حديثة بخلفية بيضاء الخاص ب الشخص، ويجب أن تكون حليق الذقن في الصورة، وشعرك محلوق الحلاقة العسكرية.

شهادة حسن السير والسلوك مختومة بختم النسر من المدرسة أو الجامعة.

الفيش والتشبيه.

صورة البطاقة الخاصة بالطالب، والوالد والوالدة.

شهادة المؤهل، سواء كانت جامعة أو ثانوية.

شهادة الميلاد (كمبيوتر).

صورة من شهادة تفوق الرياضي (ان وجد).

القيد العائلي للوالد والجدين.

صورة من مؤهل الأب مختومة بختم النسر.

احضار اثبات ممتلكات الوالد والوالدة.

إقرار الذمة المالية، مع الطابع الخاص به.

كيفية التقديم في كلية الشرطة

ونتعرف معكم على خطوات طريقة القبول والتقديم الالكتروني الذي يتم عبر الإنترنت، حيث يتم استقبال طلبات الالتحاق من الطلاب من البنين وللبنات، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية هذا العام، وتحصل بعدها على موعد سحب الملف، وتتوجه إلى مقر أكاديمية الشرطة لسحب الملف، مع العلم أن آخر موعد تسجيل هو اليوم 18 أغسطس 2022، فتابع الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة الداخلية المصرية عبر رابط moi.gov.eg .

. في الخدمات انقر على الإلتحاق بأكاديمية الشرطة.

اضغط على إنشاء حساب وادخل البيانات، ثم بعدها اعمل تسجيل الدخول في الموقع.

بعدها سينتقل بك إلى موقع الاكاديمية، اضغط على تقديم طلب التحاق، واملأ الاستمارة بشكل صحيح.

ثم بعد التأكد من البيانات قم بعمل الحفظ النهائي، ستظهر لك استمارة، اطبعها، وستجد فيها البيانات وموعد التوجه لسحب الملف.

وقد تعرفنا معكم على تفاصيل تنسيق كلية الشرطة 2022، فتابعوا معنا.

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