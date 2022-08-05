تعليم كفر الشيخ تنهى استعداداتها لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - قال جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، إنه تابع انتهاء مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من الاستعدادات لإجراء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، وتطهير اللجان وتعقيمها، موجها بتوفير الهدوء للطلاب ومتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، وأنه اطمأن على جاهزية 75 لجنة لاستقبال 13478 طالبا لأداء امتحان الدور الثانى بالشهادة الإعدادية.





وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم الجمعة، أن محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية، ومندوبى مركز الأسئلة بحضور مصطفى مرعى مدير عام التعليم، ويوسف البسيونى مدير إدارة شؤون الطلاب والامتحانات، ومدحت إبراهيم رئيس مركز الأسئلة، لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال الطلاب غدا. وقال عبدالله، إن الامتحانات تبدأ غدا السبت، ويؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء فى 75 لجنة موزعة على إدارات المديرية، مؤكدا ضرورة توفير الجو المناسب. وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالجهد المبذول فى أعمال امتحانات الدور الأول وعليه نأمل المسير على نفس النهج والدقة فى جميع الإجراءات التى بدورها تضمن خروج أعمال الامتحانات بالشكل اللائق المنضبط الذى يحقق الأهداف المرجوة منه، فى امتحانات الدور الثانى.

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