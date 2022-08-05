تشكيل أرسنال ضد كريستال بالاس.. النني «احتياطي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أغسطس 2022 03:29 مساءً - ذكرت تقارير صحفية إنجليزية صادرة اليوم الجمعة، أن النجم المصري محمد النني المحترف في صفوف آرسنال لن يبدأ أساسيا أمام مباراة كريستال بالاس في بداية الدوري الانجليزي لموسم 2022-2032.

موعد مباراة أرسنال وكريستال بالاس

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، عندما يحل أرسنال ضيفًا على كريستال بالاس في ديربي لندني على ملعب سيلهرست بارك، فى أولى مباريات الجولة الأولى من البريميرليج، والتى تستأنف على مدار يومى السبت والأحد.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن محمد النني من المتوقع ألا يُشارك النني كأساسي في مباراة اليوم أمام كريستال بالاس، عكس تواجده في مباريات الجانرز في الموسم التحضيري. وأضافت أن النني سيجلس على مقاعد البدلاء على أن يستعين به ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال وفقا لأحداث اللقاء، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بالثنائي تشاكا وتوماس بارتي في خط الوسط.



تشكيل آرسنال المتوقع ضد كريستال بالاس



وفقًا للصحيفة فمن المتوقع أن يبدأ آرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، جابريل، بن وايت، زينشينكو.

خط الوسط الدفاعي: توماس بارتي، تشاكا.

خط الوسط الهجومي: ساكا، مارتن أوديجارد، مارتينيلي.

خط الهجوم: جابريل جيسوس

​النني جاهز لقيادة أرسنال

أكد محمد النني، جاهزيته لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزي الممتاز، 2023/2022 مع الجانرز.

ونشر النني تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر صورًا له بقميص أرسنال، معلقًا عليها بعبارات حماسية:" موسم جديد.. ليبدأ العرض".

وشارك الننى في فوز فريقه ارسنال بلقب كأس الإمارات الودي أمام إشبيلية الإسباني بسداسية نظيفة، بعد أن خاض المصري فترة إعداد للموسم الجديد 2023/2022 ناجحة مع أرسنال خلال جولة الولايات المتحدة الأمريكية ، ونجح المدفعجية في الفوز على تشيلسي والتتويج بالكأس الودية.

وجدد النني تعاقده مع أرسنال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لموسم إضافي يبقيه في الفريق اللندني حتى يونيو 2023.



كريستال بالاس ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي



ويدخل أرسنال مباراة اليوم في الموسم الجديد متسلحًا بموسم انتقالات قوي وفترة تحضير مثيرة للاهتمام حقق فيها نتائج مبهرة أبرزها الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة في جولة الولايات المتحدة التحضيرية.

انتقالات أرسنال قبل انطلاق الدورى الإنجليزي

وشهدت قائمة أرسنال التي تضم محمد الننى نجم منتخبنا الوطني الذى جدد تعاقده مع المدفعجية وسط تعديلات كبيرة استعدادا للموسم الحالي الذى يبحث فيه عن العودة إلى دوري أبطال أوروبا مجددًا لأول مرة منذ 2017، حيث ضم كل من جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي، 45 مليون جنيه إسترليني) ، فابيو فييرا (بورتو، 30 مليون جنيه إسترليني)، أولكسندر زينتشينكو (مانشستر سيتي، 32 مليون جنيه إسترليني)، مات تورنر (نيو إنجلاند، 5.75 مليون جنيه إسترليني)، ماركينيوس (ساو باولو، 3 ملايين جنيه إسترليني).

أرسنال وكريستال بالاس

في الوقت الذى غادر فيه كل من ماتيو الغندوزي (مرسيليا، 9 ملايين جنيه إسترليني)، كونستانتينوس مافروبانوس (شتوتجارت، 4.5 مليون جنيه إسترليني)، ألكسندر لاكازيت (ليون مجانًا)، نونو تافاريس (مرسيليا، إعارة)، برند لينو ( فولهام، 8 مليون إسترلينى).

ويغيب عن أرسنال في مباراة اليوم 4 لاعبين منهم الثلاثي المصاب سميث رو وكيران تيرنى وتاكهيرو توماسو بجانب الوافد الجديد فابيو فييرا الذى يخضع لعملية تأهيل عقب الإصابة التي تعرض لها في يونيو الماضى.