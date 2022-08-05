الأولى من نوعها.. محافظ المنيا يتفقد وحدة «التصلب المتعدد» بمستشفى سمالوط

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ فى بيان صحفى، إلى أن تلك الوحدة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، والتى تمت إضافتها عقب الافتتاح الرئاسى للمستشفى فى ديسمبر الماضى، حيث أضيفت تلك الخدمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وتخفيف عناء السفر عنهم للمحافظات الأخرى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، رافقه فيها نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمستشفى سمالوط التخصصى، لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحى، ومتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك بحضور الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، وأحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط.

وأوضح المحافظ أن وحدة "التصلب المتعدد"، توفر خدمات التشخيص والعلاج للمرضى على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أى أعباء مالية، حيث توفر عليهم عناء السفر للمحافظات الأخرى لإجراء الفحوصات والعلاج، والتى تصل الى أكثر من 60 ألف جنية للمريض الواحد، حيث يعد التصلب العصبى مرضا مناعيا ويصيب الإناث عن الذكور بنسبة 3 إلى 1.

شملت جولة المحافظ تفقد قسم الغسيل الكلوى، والأشعة، وقسم أشعة الرنين المغناطيسى، والتى تعد جزء هام من وحدة التصلب المتعدد، مؤكداً أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.

كما استجاب المحافظ خلال جولته لطلب أحد المرضى، لإجراء عملية قلب مفتوح، حيث وجه وكيل وزارة الصحة، بدراسة التقارير الخاصة بالحالة بشكل عاجل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لها.

كما التقى المحافظ بعدد من المرضى واستمع لمطالبهم واقتراحاتهم لتحسين وتجويد الخدمة الطبية، كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة سمالوط، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ودهانات البلدورات ورفع كافة الإشغالات بمحيط المستشفى.