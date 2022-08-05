يوم عاشوراء.. حكم صومه منفردا وفضله عند الله

جدة - نرمين السيد - ومن نعم الله على عباده أن فضل بعض الأزمان على بعض، وبعض الأماكن على بعض، ويوالى عليهم مواسم الخيرات والبركات والنفحات؛ ليتفضل عليهم بجوده وإحسانه، فيعود العاصى إلى ربه، ويزداد الطائع طاعات؛ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

وفى ذلك قال العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى: "وتفضيل الأماكن والأزمان ضربان: أحدهما: دنيوى... والضرب الثانى: تفضيل دينى راجع إلى أن الله تعالى يجود على عباده فيها بتفضيل أجر العاملين؛ كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور، وكذلك يوم عاشوراء... ففضلها راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها".

غرق فرعون

ويوم "عاشوراء" من أيام الله العظيمة التى شرع لنا صيامه، يوم أظهر الله فيه سيدنا موسى عليه السلام على فرعون، وأغرق الله فرعون وجنوده، وغشيهم من اليم ما غشيهم، فصامه النبى صلى الله عليه وسلم شكرا لله على نجاة أخيه موسى عليه السلام، وأمر المسلمين بصيامه، بحسب الأزهر الشريف.

صيام يوم عاشوراء

وصيام يوم عاشوراء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فى فضله أنه يكفر السنة التى قبله؛ فقد سئل - صلى الله عليه وسلم -عن صيام عاشوراء، قال: (أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله)، وللمسلم أن يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، أو يصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، أو يصوم يوم عاشوراء وحده.

المستحب فى صيام يوم عاشوراء

بحسب الأزهر الشريف، فيستحب صوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم صام العاشر، ونوى صيام التاسع؛ فعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه: قالوا يا رسول الله: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع)، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.



ما حكم من شرع فى صيام يوم عاشوراء ثم أفطر؟

أجاب مجمع البحوث الإسلامية، على هذا الشؤال مؤكدا أنه "لما كان صوم عاشوراء مستحب يثاب فاعله ولايعاقب تاركه فمن شرع فى صيام عـاشوراء ثم أفطر عامدا فلا شئ عليه عند جمهور الفقهاء" لقول النبى ﷺ الصائم المتطوع أمير نفسه.

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وذهب فقهاء الحنفية إلى أن من تلبس بصوم النفل لايجوز لـه الفطر لقولـه تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم" فـإن أفطـر وجب عليه القضاء، أما من أفطر ناسيا فى صوم عاشـوراء أو غيره فصومه صحيح لم يبطل لقوله ﷺ "من أكل أو شرب ناسيا فـليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.