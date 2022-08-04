هل يمكن لطالب الثانوية العامة التنازل عن درجات الرأفة؟

جدة - نرمين السيد - وأشار المصدر فى تصريحات إلى "دوت الخليج"، أن الوزارة تمنح هذه الدرجات لمساعدة الطلاب وحمايتهم من دخول الدور الثانى أو الرسوب وإعادة السنة، خاصة إذا كانت الدرجات التى حققوها تقل بنسبة بسيطة عن درجة النجاح.

ولفت إلى أن الطالب إذا كان حاصلا على درجة النجاح فقط فى مادة أو أكثر، فهذا قد يشير إلى إضافة درجات رأفة لدرجته: "فيه طالب مثلا بيكون عارف من إجابته إن هيرسب فى المادة، لو وجد نفسه ناجح بدرجة النجاح فقط ده معناه إنه أضيف له درجات رأفة، ولو طالب راسب فى 3 مواد ودرجات الرأفة جبرت له مادة واحدة ليتحول من راسب إلى دور ثان، وهو يرغب أن يعيد السنة بالمجموع الفعلى للمواد الثلاثة، عليه التقدم بتظلم للاطلاع على ورقة إجابته وطلب حذف درجات الرأفة التى أضيفت له".

وأكد المصدر، أنه يشترط لإضافة درجات الرأفة أن يترتب عليها التأثير فى حالة الطالب، وتضاف الدرجات بما يجعل الطالب يصل إلى درجة النجاح فقط.

وتضاف درجات الرأفة بنسب تتراوح بين 6 و10% من إجمالى مجموع المادة حسب حالة الطالب: "ممكن يضاف للطالب 10% كحد أقصى من إجمالى مجموع المادة إذا كان راسبا فى مادة واحدة فقط، ليتحول من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 7% من مجموع المادة إذا كان راسبا فى مادتين لتحويل حالته أيضا من دور ثان إلى ناجح، وبنسبة 6% من مجموع المادة إذا كان الطالب راسبا فى 3 مواد، وتضاف النسبة لمادة واحدة فقط لتحويله من راسب إلى دور ثان".

نتيجة الثانوية العامة

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بعد انتهاء أعمال تصحيح نتيجة الثانوية العامة، تعرض عليه نسب النجاح فى كل مادة، وأعداد الطلاب الذين يحتاجون درجة أو اثنين لتحويل حالاتهم من دور ثانى إلى ناجح أو من راسب إلى دور ثانى، لاتخاذ قرار بمساعدتهم ومنحهم درجات الرأفة.

وأضاف الوزير، فى تصريحات عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، إنه لم يتم الإعلان عن أعداد الطلاب الذين استفادوا من درجات الرأفة هذا العام 2021/2022.

وأدى طلاب الثانوية العامة، امتحانات العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة بين 20 يونيو الماضى و21 يوليو الجارى، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت".

وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و100 ألف و213 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".

واجتمع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى، اليوم الخميس، لمناقشة المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، تمهيدا لاعتمادها.

وقال شوقى، إن الاعتماد وإعلان النتيجة سيكون فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى أى من 1 إلى 7 أغسطس.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2022، بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع "دوت الخليج" فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى.