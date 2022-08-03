نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” .. نتيجة الكشف الطبى www.smcegy.com || عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الكشف الطبى www.smcegy.com، ازدادت عمليات البحث عبر جوجل من أجل الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، ومعرفة المواعيد المحددة من قبل وزارة الصحة والمجلس الطبي، إضافة إلى أن الكشف في هذا التوقيت يكون بالاستعلام عن السيارات المجهزة للمعاقين والتي يتم التنسيق فيه مع كافة الجهات المعنية بذلك، وفي هذا المقال نوضح لكم كيفية الاستعلام عن الكشف الطبي داخل المجالس الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

من خلال الموقع المشترك لوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة يمكننا تسهيل كافة الإجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة لمعرفة نتائج الفحوصات الطبية التي خضعوا لها، وفقًا للخطوات التالية: –

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة.

اختيار أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.

انقر على نتائج الفحص الصحي.

املأ بيانات مقدم الطلب لمركبة غير صالحة تمامًا.

تحديد موعد ومكان الفحص الطبي.

حدد قسم الشؤون الاجتماعية الذي يريد شراء السيارة منه.

انقر فوق زر الطلب.

عرض نتائج الاختبار بالتفصيل.

شروط الحصول على سيارة لذوي الاحتاجات الخاصة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لإعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من الضرائب والرسوم الجمركية لضمان وصول المساعدة التي يكفلها القانون رقم 10 لسنة 2018 للمستفيدين، وجاءت الشروط كتالي:-

أن يكون في حاجه إلى المركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مواطنًا مصريًا.

يجب أن يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر.

أولئك الذين لديهم رخصة قيادة.

ما لم تكن الإعاقة غير متوافقة مع مبادئ قيادة السيارة.

يرجى إحضار بطاقة الخدمة العامة الخاصة بك.

أن يكون من بين المسجلين في دائرة الشؤون الاجتماعية.

اجتياز الفحص الطبي الشامل في إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

طريقة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد الفحص الصحي وبطاقات الرعاية الشاملة والروابط للعثور على آخر دفعة يمكنهم التقدم للحصول عليها، حيث أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا مرجعيًا لتسهيل استخدامه على المواطنين من خلال اختبار وظيفي، سنقوم بإجراء فحص طبي للحصول على بطاقة خدمة متكاملة وتحديد حالة مقدم الطلب وما إذا كان يستحق الحصول على البطاقة، ويتم إبلاغ النتائج إلكترونيًا للمستحقين للحصول على بطاقة الخدمة المتكاملة بعد اجتياز إجراءات الفحص التي تديرها وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكنك أيضًا زيارة الرابط الرسمي لوزارة الصحة للاستعلام عن حجز الفحص الصحي لبطاقة الخدمة الشاملة الخاصة بك.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار النظام الذي أطلقته وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

يمكنهم أيضًا استخدام السكن والصحة والمواصلات المتوفرة للتنقل بشكل مريح أو ممارسة الرياضة أو التسجيل في التعليم الشامل.

تدفق تأكيد تاريخ الفحص الطبي لبطاقة الخدمة العامة

يبدأ إجراء طلب تاريخ الفحص الصحي لبطاقة الخدمة الشاملة الخاصة بك عن طريق تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية ويجب عليك إكمال الخطوات التالية: