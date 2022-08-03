أسقف الشرقية يفتتح مبنى خدمات بكاتدرائية مار جرجس بالعاشر (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح نيافة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، مبنى خدمات "أوأوينى" بكاتدرائية الشهيد مار جرجس فى مدينة العاشر، بمشاركة نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.





ويحتوى المبنى على كنيسة القديسيْن الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، والتى تم تصميمها على شكل مغارة، كما يضم المبنى أكاديمية أوأوينى لدراسة اللغات الألمانية والفرنسية والإنجليزية، وتعليم الرسم والموسيقى والبرمجة، ويضم أيضًا مدرسة السمائيين للشمامسة، وقاعتيْن، إلى جانب فصول لخدمة مدارس الأحد. كما اجتمع نيافة الأنبا مقار بمجمع الآباء الكهنة، وناقش نيافته بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية، وألقى نيافة الأنبا رافائيل كلمة بعنوان "تدبير الخلاص"، ثم أجاب نيافته على أسئلة الآباء. ويُذكر أن كلمة "أوأوينى" كلمة قبطية معناها "نور".

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