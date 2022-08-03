اليوم.. انطلاق فعاليات العرض الجوي ”Pyramids Air Show 2022” فوق أهرامات الجيزه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات العرض الجوي «Pyramids Air Show 2022» وذلك في منطقة الأهرامات، وحيث تُسمع وتُشاهَد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى.

ويشارك في العرض فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددًا من العروض الجوية المتميزة، بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) عروضًا جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عددًا من العروض أثناء فعاليات المهرجان.

كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.