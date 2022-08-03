ارتفاع الحرارة مع سقوط أمطار.. ماذا يحدث فى الطقس حتى الإثنين المقبل؟

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

بينما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

سقوط أمطار جنوب البلاد

وعلى صعيد متصل، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس فى مصر شهد خلال الـ 10 سنوات الأخيرة ظواهر جوية مختلفة، فى وقت غير وقتها.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، فى حديثها مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، أن مصر شهدت أمطارًا فى شهر أغسطس فى عامى "2020 و2021"، وفى نفس التوقيت من هذا العام شهدت بعض المناطق جنوب البلاد سقوط أمطار خصوصًا فى منطقة سلاسل جبال البحر الأحمر بسبب ارتفاع الفاصل المدارى الواقع فى المنطقة المدارية والمتسبب فى سقوط الأمطار بالسودان وإثيوبيا والذى يؤدى إلى فيضان النيل.

وذكرت شاكر أن الفصل المدارى بدأ يرتفع قليلًا باتجاه الشمال فأثر على المناطق الجنوبية لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن مركز الإنذار المبكر بالهيئة نوه بأنه اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء ستكون هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة بعدد من المناطق وهى: " سلاسل جبال البحر الأحمر التى تضم حلايب وشلاتين، ومرسى علم، ومن المتوقع أن تمتد شمالًا أكثر، وجنوب سيناء".