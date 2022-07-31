«التعليم» تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة «تحدى القراءة العربى»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، تم ذلك بحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، ومريم الكعبى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، والدكتور وليد أحمد آل على، مستشار مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وعمر النابلسى، المدير التنفيذى بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وإلهام إبراهيم، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وزينب مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.

وألقى الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، كلمة نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ونقل تحيات الدكتور الوزير للحاضرين، معربا فيها عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحفل، وتقدم بالشكر للسفيرة مريم الكعبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، ولجميع المشاركين فى المسابقة والداعمين لها، والمشرفين عليها من الأشقاء أعضاء الوفد الإماراتى على جهودهم الدءوبة فى سبيل إنجاح هذا المشروع الثقافى العربى الضخم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد، ولهذا المسابقة المتميزة أن تستمر فى تحقيق أهدافها المرجوة منها.

وأعرب الدكتور رضا حجازى، عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذى حققه مشروع تحدى القراءة العربى والذى يعود الفضل فى تدشينه واستمراريته على هذا النحو إلى الجهود الحثيثة، والرعاية الكريمة من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبى، لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى عبر إلتزام استهدف أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب، خلال كل عام دراسى.

وأضاف نائب الوزير لشؤون المعلمين أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسدى صنيعا محمودا، حين اتخذ قراره الصائب منذ عدة سنوات بفتح باب المشاركة رسميا فى هذا التحدى للطلاب والطالبات من خارج العالم العربى؛ مما شكل حافزا قويا لملايين الطلاب العرب والجاليات العربية المقيمة فى دول أجنبية لخوض هذا التحدى، وكان من أهم ثمار ذلك القرار الحفاظ على الهوية العربية، من خلال ربط هؤلاء الأبناء العرب بلغتهم العربية الفصحى، وببلدانهم، وأمتهم العربية الواحدة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأى دولة، لذا كانت قضية بناء شخصية الإنسان العربى من أهم أهداف هذا المشروع العبقرى، وتزداد أهميتها بصورة كبرى خاصة فى ظل المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التى يشهدها العالم، حيث التحول من اقتصاديات المعرفة إلى مجتمعات التعلم، وما يستتبعه ذلك من إيلاء المزيد من الاهتمام لأنظمة التعليم الجديدة والمبتكرة، والعمل على إنتاج حلول غير تقليدية لما يواجهه العالم بأسره من جوائح وحروب وأزمات اقتصادية، والتى تؤكد الحاجة إلى الاهتمام بمجالات التعلم الرقمى، وتطبيقاته المختلفة، بما يضمن إنتاج متعلمين قادرين على الاستمرار فى التعلم والإبداع، وتنمية المهارات والخبرات؛ بما يحقق ما نسعى إليه جميعا من نظم تعليمية عربية تتسم بالكفاءة والفاعلية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور رضا حجازى أنه لتعاظم الحاجة إلى توسيع مجالات التعلم الرقمى، فقد بادرت الدولة المصرية بدعم وتأييد غير مسبوقين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى تأسيس "بنك المعرفة المصرى"، الذى صنفته منظمة اليونسكو كأفضل منصة معرفية علمية متكاملة فى العالم، تهدف لخدمة البحث العلمى والتعليم الجامعى وقبل الجامعى فى جميع المجالات العلمية، بالإضافة إلى توفير ملايين الإصدارات والكتب والدوريات من أهم وأكبر دور النشر العالمية للقارئ، والباحث، والمتعلم المصرى، والعربى.

وقال نائب الوزير إيمانا منا بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات والهيئات فى الوطن العربى من أجل النهوض بهذا الوطن والارتقاء بأبنائه، وانطلاقا من اقتناعى الأصيل بما للقراءة من عظيم الأثر فى بناء شخصية المتعلم والارتقاء بالمجتمع كله، فإننى أؤكد على دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الذى هو فخر لكل العرب بكل وسيلة ممكنة، من أجل تحقيق أهدافه السامية فى بناء الشخصية العربية المتكاملة، وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى، وصقلها بالمعارف والمهارات والقيم المطلوبة، بما يتواكب مع المتغيرات والإقليمية والعالمية.

وأعرب نائب الوزير عن شعوره بالسعادة لفوز أبنائنا الطلاب فى تلك المسابقة؛ موضحا أن عدد طلابنا المشاركين فيها بلغ فى هذا العام الدراسى 2021-2022 13 مليون طالب و400 ألف تقريبا بزيادة حوالى مليونين ونصف مليون طالب تقريبا عن العام الماضى 2020-2021، وذلك فى 21 ألف مدرسة تقريبا على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس ما لدى طلاب هذا الجيل من وعى عميق بأهمية القراءة وثمرتها، ودورها فى صقل شخصياتهم بألوان المعارف والعلوم المتنوعة، كما يؤكد على إدراكهم لأهداف تلك المسابقة الإبداعية.

ووجه نائب الوزير كلمة للطلاب الفائزين قائلا لهم: كونوا قدوة فى مجتمعاتكم، وارتقوا بأخلاقكم، فإن العلم لا يؤتى ثماره على النحو السليم ما لم يتسم أصحابه بصفات الرحمة، والعطاء، والإيثار، والتعاون، والإخلاص، وتقبل الآخر، واستمروا فى خوض "تحدى القراءة" فى مواجهة كل مظاهر القبح، وأشكال الجهل ونواتجه، حيث لا سلاح أمضى من الكتاب، ولا قوة أعظم من العلم والقدرة على الإبداع.

وفى نهاية كلمته، تقدم نائب الوزير بالشكر للقائمين على تنظيم مشروع تحدى القراءة العربى، متمنيا النجاح فى تحقيق أهدافه فى تعزيز الابتكار والإبداع، وصقل مواهب الأبناء العرب، كما أتوجه بالتهنئة للطلاب الفائزين والمشرفين المتميزين، ولكافة القيادات التربوية فى كافة المحافظات التى شاركت فى تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبها أعربت السفيرة مريم الكعبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، عن سعادتها بحضور هذا الحفل الاستثنائى الخاص بمسابقة تحدى القراءة العربى، والمقام فى مصر الحبيبة، مشيرة إلى أن المسابقة يشارك فيها ملايين من الطلاب والطالبات المصريين من كافة محافظات الجمهورية.

وقالت الكعبى إن هذه المسابقة تحظى بدعم غير محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى؛ لتشجيع القراءة لدى الطلاب فى العالم العربى، ويتلاقى فيها ويتنافس من خلالها ملايين الطلاب من دول مختلفة؛ ليتحقق الهدف من التحدى وهو نشر التعليم والمعرفة، وتنشئة جيل يتسم بالوعى والإبداع والقادر على القيام بمسئولياته فى المستقبل، مضيفة أن مشاركة الطلاب المصريين المتميزة تأتى فى إطار العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين المصرى والإماراتى والتى تزداد عمقا وتوسعا مع استمرار التعاون الثقافى بين مؤسسات البلدين.

وفى ختام كلمتها، أعربت السفيرة مريم الكعبى عن تمنياتها بالتوفيق لجميع المشاركين فى المسابقة، ووجهت الشكر لكل القائمين على هذه المبادرة بدءا من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم.

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وأعرب الدكتور وليد أحمد آل على المستشار بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن سعادته بوجوده على أرض مصر وفى هذه المنافسة المميزة التى نشهد فيها تتويج بطل تحدى القراءة العربى على مستوى جمهورية مصر. العربية، حيث احتلت مصر على مستوى العالم دورا إيجابيا فى بناء وتشييد الملحمة الثقافية، وتقديم نتاج ثقافى متميز يتسم بالعمق والقدرة على التأثير، واليوم يستمد شعاع المعرفة من السياسات الرشيدة بمصر والتى أولت التعليم اهتماما كبيرا ووضعت استثمارها فى هذا الجيل، مضيفا أن تحدى القراءة العربى شهد فى دورته السادسة مشاركة قياسية أكبر من دوراته السابقة، وهذا يؤكد على تزايد الوعى المجتمعى بأهمية القراءة.

وأوضحت إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة أن عدد الطلاب المشاركين فى تحدى القراءة العربى فى نمو متزايد خلال الست سنوات الماضية، مشيرة إلى أن الطلاب المشاركين بهذا الموسم السادس لعام 2022 بلغ عددهم 13,401,535 من عدد 286 إدارة تعليمية من 20,808 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد الطلاب المشاركين من الوزارة الذين أنهوا قراءة 50 كتابا 4,500,000 طالب وطالبة، من 12,500 مدرسة، و271 إدارة تعليمية.

وقالت الدكتورة زينب مشهور، مدير عام الادارة العامة للمكتبات، إن تحدى القراءة العربى، تلك الكلمة التى امتدت لشمل جميع بقاع الوطن العربى لتزرع بذور المعرفة داخل حواس وعقول الطلاب، مشيرة إلى أنه فى هذا العام حقق تحدى القراءة العربى نسبة مشاركات بلغت ٥٣٪؜ من إجمالى طلاب جمهورية مصر العربية، وأن هذا الإنجاز كان خلفه عدد كبير من جنود المعرفة، من موجهى عموم وأخصائى المكتبات، والإدارة العامة بالمكتبات بالوزارة، وقدمت الشكر للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دعمه المستمر للطالب المصرى وحرصه على أن يكون دائما فى الصدارة فى المحافل الإقليمية والعالمية.

وتم خلال الحفل عرض فيلم رسوم متحركة من تنفيذ الطلاب لما تم قرائته فى المسابقة.

وفى نهاية الحفل تم الإعلان عن المدرسة الفائزة بالمركز الأول وهى مدرسة منارة هليوبوليس الدولية، ونالت جائزة المشرف المتميز سماح محمد عبده بمديرية القليوبية.

كما تم إعلان أسماء الطلاب الفائزين فى المسابقة وهم: الطالبة شدوى أمير أحمد الغبى، من محافظة الدقهلية، أسماء محمد دياب البنا، من محافظة البحيرة، زياد على كريم محمود، من محافظة بنى سويف، سما عبد الرحمن سعد، من محافظة السويس، دانة محمد جلال جابر، من محافظة الوادى الجديد، نورهان رضا عبد الوارث عبد العليم، من محافظة أسيوط، يوسف محمود عبد الرحيم، من محافظة القاهرة، جنى على محمد عبد الحميد، من محافظة سوهاج، هايدى إيهاب أكرم، من محافظة المنيا وعماد صابر إبراهيم غنيم من محافظة الغربية.