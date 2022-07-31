موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. تصريح جديد من وزير التعليم

وقال الوزير، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح فى الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات، لا أساس له من الصحة".
وأضاف وزير التعليم: "كل هذا لا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفى، وسنعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا، عدا ذلك فإنه باطل".
نتيجة الثانوية العامة 2022
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون فى نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
وعقب وزير على ذلك، من خلال إحدى مجموعات واتس آب، قائلا: "الأسبوع الأول يقصد به من 1 إلى 7 أغسطس".
وتابع شوقى: "الوزارة أعلنت بكل وضوح موعد نتيجة الثانوية العامة 2022، ولا يوجد مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل، مشددا أن كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للإشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبارا عبر صفحات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع، حول مواعيد محتملة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح العام ومؤشرات الأوائل.
موعد نتيجة الثانوية العامة 2022
وأدى طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الدراسى 2021/2022، خلال الفترة بين 20 يونيو الماضى و 21 يوليو الجارى، ورقيا بنسبة 100% بنظام "البابل شيت"، وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح تمت أولا بأول بشكل إلكترونى بالكامل.
ولإعلان نتيجة الثانوية العامة، لا بد للوزارة من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتحديد الأوائل، إضافة إلى الانتهاء من حالات الشؤون القانونية للطلاب الذين تم ضبطهم يحاولون الغش التقليدى أو الإلكترونى خلال سير الامتحانات.
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