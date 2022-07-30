جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، صلوات قداس تدشين كنيسة القيامة والقديسة العذراء مريم (مقر رابطة القدس بالقاهرة) بعد تجديدها.



جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، صلوات قداس تدشين كنيسة القيامة والقديسة العذراء مريم (مقر رابطة القدس بالقاهرة) بعد تجديدها. ويرأس الصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا انطونيوس مطران القدس وعدد من أساقفة الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يرأس صلوات تدشين كنيسة القيامة بالظاهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.