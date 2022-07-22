نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفعيل” لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2023 الكتروني ransiksec.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2023 الكتروني، حيث تزايد البحث بين الطلاب والطالبات من الحاصلين على الشهادة الإعدايدية مؤهرا عن رابط التقديم الإلكتروني على الصف الاول الثانوي، وهذا في موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، حيث كما نعلم أن التقديم يتبقى عليه أيام قليلة وينتهي، وبعدها ستظهر نتائج التنسيق ويقوم الطالب والطالبة بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة منهم في المدرسة، فتابعوا معنا لتتعرفوا على طريقة الدخول والتقديم في موقعكم ثقفني.

تقديم الصف الاول الثانوي

وقد ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية منذ شهر، وبعد ظهور النتيجة أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم الإلكتروني على الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث يتاح للطلاب ملئ رغبات المدارس التي يريدون التقديم فيها، سواء كانت ثانوي عام، أو دبلومات فنية أو المدارس الجديدة كمدارس المتفوقين ومدرسة الضبعة النووية.

حيث يتم التقديم على كل هذا إلكترونيا في التنسيق، وبناء على الدرجة والنظام يتم تحديد المدرسة التي ستدخل لها في الرغبات الخاصة بك، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات التوفيق وأن يدخلو المدارس التي يريدونها، فتابعوا لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

لينك تقديم الصف الاول الثانوي 2023 الكتروني

وسندخل معكم في صلب الموضوع مباشرة بدون أن نطول عليكم في السرد، حيث يمكنك متابعة هذه الخطوات لتتقدم بشكل صحيح للصف اولى ثانوي بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أي وسيط ودفع مبالغ مالية، ويفضل أن يكون التقديم عبر جهاز كمبيوتر وهذا حتى لو تواجه أي مشكلة في عملية التقديم، وتأكد من أن شبكة الانترنت مستقرة لديك، فتابع خطوات التسجيل:

خطوات التقديم

اذهب إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الضغط على الرابط الموحد tansiksec.emis.gov.eg.

ثم اضغط على التسجيل بحساب الوزارة.

اكتب الرقم القومي الخاصة بالطالب الذي سيتجده في شهادة الميلاد للطالب أو البطاقة، ثم ادخل كود الطالب (تحصل عليه من المدرسة او ستجده في البريد الإلكتروني الخاص بالطالب).

ويمكنك الضغط على أولياء الأمور للتسجيل بالحساب الخاص بولي الأمر لابنك او ابنتك.

انقر على تسجيل.

ستظهر لك معلوماتك (الاسم، المديرية، الإدارة التعليمية، المدرسة، الدرجة).

قم بالنقر على ايقونة الدخول إلى التنسيق.

اضغط على التالي، ستجد خريطة التنسيق (الحد الأدنى للقبول بالمدارس).

اضغط على التالي، ثم قم بملئ الرغبات الخاصة بك.

اضغط على حفظ، بعد التأكد من الرغبات.

وبعد انتهاء التقديم الذي سينتهي بنهاية شهر يوليو 2022، ستظهر النتائج في خلال يومين أو أكثر من بداية شهر أغسطس لعام 2022.

وبعد ظهور نتيجة التنسيق، يمكن للطالب الذهاب إلى المدرسة للتقديم كافة المستندات المطلوبة من الطالب، وهذا سواء كانت المدرسة المقبول فيها من الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، وتابعنا معكم تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهر 2023، فتابعوا ثقفني أولا بأول.