نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” موقع تقديم الكلية الحربية 2022 والشروط المطلوبة tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موقع تقديم الكلية الحربية 2022، حيث زاد البحث بين الطلاب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وخاصة من الطلاب الذين أنهوا امتحانات الثانوية العامة عن رابط التقديم في موقع الكلية الحربية، حيث يحلم مئات بل الآلاف من الشباب في مصر بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية والتي تشمل العديد من الكليات كالكلية البحرية، والجوية، والفني، والحربية إلخ، حيث تعتبر من أقوى المؤسسات في المنطقة وعلى مستوى العالم، وسنتابع معكم في هذا المقال التفاصيل التي تهمكم وكيفية ملئ استمارة التقديم المبدأي، فتابع في موقعك ثقفني حتى النهاية.

الكلية الحربية

وتعتبر الكلية الحربية من أهم الكليات المسؤولة عن تخريج جنود مقاتلين في الجيش المصري، وهي تعتبر من أحد أهم الكليات التي يتمنى الكثير من الطلاب الانضمام لها، حيث يتخرج الطالب من هذه الكلية ليعمل كضابط في القوات المسلحة المصرية، وهم ما يحظون بمكانة اجتماعية واحترام عال في المجتمع المصري.

حيث أعلن مكتب التنسيق والقبول الخاص بالكليات والمعاهد العسكرية عن قبول دفعة جديدة في الكليات والمعاهد العسكرية للعام 2022، وهذا بالنسبة لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها، وفتح باب القبول للخريجي الجامعيين “التقديم في الضباط المتخصصين”، وقد وضعت مكتب التنسيق الشروط التي سيتم القبول بناء عليها هذا العام، وسيتم الإعلان عن النسب الخاصة بالقبول خلال الأيام القادمة، فتابعوا لتتعرفوا على التفاصيل.

شروط الكليات العسكرية في مصر

ويوجد العديد من الشروط الصارمة المطلوبة للقبول بالكلية الحربية وباقي الكليات والمعاهد العسكرية في مصر، وهذا سواء كان المتقدم خريج جامعي أو حامل شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها الأخرى، وهذه الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم للكلية ووالديه وأجداده مصريين، ولا يكون أي أحد منهم غير مصري أو مكتسب للجنسية، أو متقدم للحصول على جنسية دولة أخرى.

حسن السير والسلوك والانضباط، وألا يكون على المتقدم أي حكم مخل بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون سبق فصل المتقدم من أي كلية أو معهد أو مدرسة لأسباب تأديبية.

يجب ألا يقل الطول عن 170 سم ويجب أن يكون لائق طبيا، وهذا حسب اللوائح، وألا يكون معفي من أداء الخدمة العسكرية لسبب طبي.

اجتياز كافة الاختبارت المطلوبة بنجاح “مثل اختبار السمات، واللياقة البدنية، كشف الهيئة، الاختبار النفسي”.

القيام بقفزة الثقة من على ارتفاع 7.5 متر بدون تردد لمرة واحدة فقط.

موعد تقديم الكلية الحربية

ولم يتم الإعلان حتى الآن من قبل مكتب التنسيق الخاص بالكليات والمعاهد العسكرية عن موعد فتح باب التقديم، ولكن نتوقع أن يتم الإعلان عن موعد سحب الملفات بالكليات في خلال الأيام القادمة، والتي نتوقع وبنسبة كبيرة أن تبدأ قبل ظهور نتائج الثانوية العامة في مصر، وستستمر على الأغلب حتى منتصف شهر سبتمبر ككل عام.

موقع تقديم الكلية الحربية

وقبل الذهاب لسحب الملف الخاص بك، يجب عليك ملئ البيانات المبدأية الخاصة بك في الموقع، وتقوم بطباعة تلك الاستمارة وتأخذها معك هنالك، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: