انت الان تتابع خبر مقطع فيديو لشاب بقميص نوم ومكياج بالفيوم.. مسلسل الأسطورة بيتكرر ويغضب السوشيال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت حالة من الغضب الكبير في الساعات الأخيرة الماضية بين جميع رواد السوشيال ميديا، وهذا بعدما انتشر فيديو لشاب من الفيوم وهو يرتدى قميص نوم باللون الأحمر ويضع مكياج، وتعد من أكثر الأشياء التي أثرت على كل من شاهدوا الفيديو.

مقطع فيديو لشاب بقميص نوم ومكياج بالفيوم يغضب السوشيال

ويظهر أن مسلسل الأسطورة الذي قدمه الفنان محمد رمضان ما زال حاضر بشكل قوى في الفيوم، وهذا بعدما تم إجبار شاب على ارتداء الملابس الداخلية النسائية “قميص نوم”، ووضع المكياج وأحمر الشفاة.

الأمن يفحص واقعة ارتداء شاب قميص نوم ووضع مكياج

وتستمر الأجهزة الأمنية في الفيوم في جهودها لفحص واقعة انتشرت بين جميع رواد السوشيال ميديا على صفحاتهم لمقطع فيديو، وهو يظهر قيام العديد من الاشخاص بحجز شاب في أحد المنازل وتجريده من ملابسه وإجباره على وضع مكياج وأحمر شفايف على وجه وضربه على قفاه بالأقلام، وصوروا له مقاطع الفيديو ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحدثد على صفحات قرية العدوة بالفيوم ولكنها أغضبت الجميع.