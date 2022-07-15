«شرايين مصر».. مشروع تخرج بجامعة بنها حول تطوير مشروعات الطرق والنقل

جدة - نرمين السيد - قدم طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها مشروع تخرجهم لهذا العام حول التطوير الذى شهده قطاع الطرق والنقل العام فى مصر؛ حيث جاءت فكرة مشروع التخرج تحت عنوان "نقلة جديدة.. لحياة كريمة".





وفى مقدمة مشروع التخرج، أكد الطلاب أن قطاع النقل والمواصلات فى مصر يعد أحد أهم القطاعات الخدمية والحيوية المهمة بالدولة، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى أن شبكات النقل تعد ''شرايين_مصر'' الرئيسية، التى تقوم على أساسها برامج التنمية؛ إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بكفاءة شبكات ووسائل النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى.

وأبرز المشروع مدى الأهمية القصوى للنقل والمواصلات والتى تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال المساهمة الفعالة فى تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وكذلك توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة والتى لا تقل أهمية عن شرايين الإنسان المتكاملة والمترابطة للقلب وجميع أنحاء الجسم، فقطاع النقل والمواصلات فى مصر هو شريان مصر الأساسى.

وتتمثل فكرة المشروع فى وضع وسائل قطاع النقل والمواصلات فى هيئة نبض لإبراز مدى أهمية قطاع النقل والمواصلات وارتباطها الوثيق بجميع قطاعات الدولة الأخرى.

شارك فى هذا المشروع الطالبات تقوى جمال وروان خالد وفيبرونيا أمير ومريم صفوت ومريم هانى وميرنا سامح.