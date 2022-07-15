عاجل- النقل ترد بـ6 حقائق على شائعات بيع المرافق

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى بيانها الحقائق التالية:

1. إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل يتم بأيادى استشارية وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى الأعمال التى التى لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية خبرة كافية فيها مثل:

أ. تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها كما يحدث حالياً فى موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة.

ب. تطوير خطوط السكك الحديدية والبنية الأساسية بها وانشاء الخطوط الحديدية ومنها شبكة القطار الكهربائى السريع بطول 2000 كم بواسطة شركات مصرية بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية فى توريد الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية.

ج. إنشاء مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT (عدلى منصور/ العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان) والذى تم افتتاح المرحلة منه فى المسافة من عدلى منصور حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم 3 يوليو 2022.

د.إنشاء خطوط المونوريل والذى من المخطط افتتاحه وتشغيله منتصف 2023.

ه.إنشاء الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية.

و. إنشاء الطرق والكبارى ومحاور النيل.

2.تحويل بعض قطاعات السكة الحديد إلى شركات والتى يمكن أن تعمل بنظام الشركات مثل: "نقل البضائع - عربات النوم - النقل المتميز - الورش" وذلك لتعظيم الإنتاجية وتحقيق أرباح وبنفس موظفيها (مهندسيين - فنيين - عمال) ورفع مستواهم الفنى وتحقيق عائد مادى أفضل.

3. طرح جزء من أسهم بعض شركات الإدارة والتشغيل فقط فى البورصة المصرية لمشاركة القطاع الخاص فى تطويرها ورفع قدراتها الإنتاجية.

4. الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وأصول (منشآت- أرصفة -محطات - معدات- الوحدات المتحركة) وكافة مرافق وزارة النقل من موانئ بحرية وبرية ومناطق لوجيستية وطرق وكبارى ومحاور وخطوط السكة الحديد للدولة المصرية.

5.التخطيط لتطوير وتأهيل العنصر البشرى فى جميع قطاعات النقل والذى يعتبر عماد وركيزة التطوير كالاتى:

-إنشاء المعهد العالى لتكنولوجيا النقل بوردان.

-تدريب العاملين فى مجال النقل البحرى فى معهد الموانئ والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

-تدريب العاملين فى مجال النقل النهرى فى المعهد الإقليمى للنقل النهرى.

-تطوير معهد النقل القومى وزيادة أعضاء هيئة التدريس به وتعيين أستاذ تخطيط نقل مديرا له والاهتمام بتأهيل المهندسين والفنيين بالمعهد على أعلى مستوى والحصول على درجات الدكتوراه والماجستير.

-اختيار مهندسيين وفنيين على أعلى مستوى وتأهيلهم فى الكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين.

-تقديم الرعاية الصحية الشاملة من خلال المركز الطبى للسكة الحديد وفروعه المختلفة لكافة قطاعات وزارة النقل.

-تطوير نادى السكة الحديد ونادى مدينة نصر التابعين لوزارة النقل لتقديم أفضل خدمات رياضية واجتماعية وترفيهية للعاملين بوزارة النقل.

-تأهيل العاملين بهيئات وزارة النقل وشركاتها للالتحاق بالشركات العالمية والمصرية التى يتم التعاقد معها لإدارة وتشغيل وسائل المواصلات الجديدة فقط والتى تتعدى نسب العاملين المصريين بها إلى أكثر من 95% والتى تضمن المحافظة على مستوى أمن عالى وخدمة متميزة لجمهور الشعب المصرى ولفترة محددة لحين اكتساب شركاتنا وموظفينا الخبرة المطلوبة لإدارة هذه الوسائل الجديدة والمتطورة.

-تدريب موظفينا (مهندسين- فنيين- عمال) على وسائل النقل الجديدة مثل القطارات والمعدات فى الشركات الأجنبية المصنعة لهذه المعدات.

تشجيع المستثمرين المصريين على الدخول فى صناعة وسائل المواصلات الحديثة مثل المترو وجرارات وعربات السكة الحديد والسفن التجارية بالشراكة مع الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال لنقل هذه الخبرات وتقويتها فى الشركات المصرية.

وعلى سبيل المثال إنشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بالمشاركة مع إحدى كبريات الشركات النمساوية العالمية المتخصصة فى هذا المجال وإنشاء مصنع شركة نيرك لتصنيع عربات المترو والسكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك تطوير شركة سيماف المصرية لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو.

6.جميع العاملين فى وزارة النقل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بالحس الوطنى ولديهم الرغبة فى الارتقاء بجميع قطاعات النقل لتكون فى طليعة قطاعات الدولة المصرية.