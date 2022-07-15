نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن فاتورة التليفون الارضي ٢٠٢٢ لشهر يوليو عبر موقع المصرية للإتصالات WE.. خطوات الإستعلام وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الشركة المصرية للإتصالات، مع الساعات الأولي في صباح اليوم الجمعة الموافق 15 يوليو 2022، فاتورة التليفون الارضي الربع سنوية لشهر (مايو – يونيو – يوليو)، عبر الموقع الإلكتروني للشركة حتى يتمكن العملاء المشتركين في خدمة التليفونات الأرضية من الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 برقم التليفون المنزلي في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وخلال هذه المقالة نستعرض خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

وخصصت الشركة المصرية للاتصالات، رابطًا إلكترونيًا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لجميع العملاء المشتركين في الخدمة، في إطار سعي الشركة لاستخدام التكنولوجيًا في تحصيل فواتير التليفونات الأرضية ومنعًا الازدحام أمام مقرات السنترال في المدن والقرى، وتسهيل العبء عن المواطنين في سداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بهم بكل سهولة ويسر.

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي

تصدر الشركة المصرية للإتصالات في جمهورية مصر العربية، فاتورة التليفون الأرضي، بنظام الربع سنوي كل 3 شهور عبر موقعها الرسمي، وتمنح الشركة العملاء فترة 30 يومًا لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات منذ تاريخ صدور الفاتورة عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

شهدت الساعات الماضية الماضية تزايد عمليات البحث عن رابط فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 عبر مؤشرات جوجل من جميع المشتركين في الخدمة لمعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات.

ثانيًا: ثم عليك ادخال كود المحافظة التابع لها.

ثالثًا: وعليك كتابة التليفون الخاص بك بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

رابعًا: وعليك النقر على كلمة عرض الفواتير.

خامسًا: الانتظار ثواني حتى تظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو أمامك.

وكما يمكنك الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو من خلال تطبيق وي we الخاص بالشركة المصرية للإتصالات، وإتباع التعليمات اللازمة لمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة التليفون المنزلي.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك أكثر من طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي، أتاحتها الشركة المصرية للعملاء المشتركين في الخدمة لسداد قيمة الفاتورة دون عناء، ومنعًا الازدحام في طوابير أمام مقرات السنترالات ومقرات الشركة المصرية للإتصالات في المحافظات والمدن والقرى وهي كالتالي:

1- السداد من خلال خدمة فودافون كاش.

2- السداد من خلال مصاري وفوري.

3- السداد الإلكتروني بالفيزا كارد من خلال بنك القاهرة والأهلي.

4- السداد في مقرات مكاتب البريد.