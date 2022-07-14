خبيرة تكشف فوائد «الإجازة» على الصحة النفسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائها فى برنامج التاسعة، والذى يذاع على القناة الولى بـ التليفزيون المصرى.

وأكدت الدكتورة رشا على أن علماء النفس يحبون الإجازة للمواطنين، لأنها تعمل على تفريغ الطاقة السلبية التى تصيبهم نتيجة الضغوط الحياتية والعملية.

فوائد الإجازة

ولفتت إلى أن هناك شخصيات تستفيد من الإجازة البسيطة، وهناك أخرى تحصل على إجازة طويلة ولا تستفيد، موضحة: "بعض الشخصيات عندما تحصل على الإجازة تستعيد النشاط والحالة الإيجابية".

ولفتت إلى أهمية أن يعطى صاحب العمل إجازات للعمال لديه، مؤكدة أن الإجازة فى صالح العمل حيث تعطى قدرا من الراحة للنفس وللبدن ما يجعلها تستمد طاقتها أكثر، وبالتالى تنجز الأعمال بسرعة وإتقان.

الاجازة

وتابعت: "عندما يكون الموظف سعيدا فصاحب العمل يكون على قدر كبير من الحرفية، أما إذا كان الموظف غير سعيد، فهنا يجب أن يراجع صاحب العمل الخطة التى يسير عليها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، لأن عدم رضا العامل لا يب فى صالح العمل.

ومن ناحية أخرى، كشف علماء النفس أن الدراسات أكدت أن "الإجازة تجعل الموظف الكفء يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته وهو أكثر إقبالاً ونشاطاً وحيوية مما سينعكس ايجابيا على عمله، أما الموظف المقصر فسوف تكون الإجازة فرصة لجهة عمله للكشف عن مزيد من سلبياته".