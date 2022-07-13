نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية تزايد معدلات البحث عن رابط معرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 والتي سوف تصدرها الشركة المصرية للإتصالات يوم 15 من الشهر الجاري عبر موقعها الإلكتروني حتى يتمكن المشتركين في الخدمة من معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي وسدادها خلال فترة السماح المحددة من الشركة، وخلال هذه المقالة نتناول معكم بشكل تفصيلي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لجميع العملاء في كافة المحافظات.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

تستعد الشركة المصرية للإتصالات، لتفعيل رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو الجاري وذلك يوم الجمعة المقبلة حتي يستعلم المشتركين في خدمة التليفونات الأرضية عن قيمة الإستهلاك الربع سنوية الخاصة شهور مايو ويونيو ويوليو والبدء في سداد الفاتورة خلال فترة 30 يومًا وهي فترة السماح التي حددتها الشركة لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون توقيع غرامة مالية على المتأخرين عن السداد في تلك الفترة المحددة والتي يعقبها إجراءات تصاعدية من الشركة سواء بفرض غرامة مالية قدرها 10 جنيهات أو تحويل المكالمات الهاتفية الخاصة بالتليفون للإستقبال وأخيرًا قطع الخدمة على العملاء غير مسددين فاتورة التليفون المنزلي.

رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

أتاحت الشرطة المصرية للإتصالات، أكثر من طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، وتعد طريقة الدخول علي الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات من أكثر الطرق استخدامًا في البحث عن قيمة فاتورة التليفون الارضي من العملاء وإليكم خطوات معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022 وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات، وكما يمكنكم الدخول علي تطبيق وي we علي أجهزة المحمول.

ثانيًا: ثم عليك ادخال كود المحافظة التابع لها.

ثالثًا: ثم إدخال رقم التليفون الأرضي بشكل صحيح.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة عرض فواتير.

خامسًا: عليك الإنتظار ثواني وسوف تظهر أمامك قيمة الاستهلاك الربع سنوي فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وفرت الشركة المصرية للإتصالات، أكثر من طريقة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لتخفيف العبء والمشقة أمام المشتركين في الخدمة بالوقوف في طوابير أمام مقرات السنترالات كما كان في السابق، ومنها السداد من خلال الفيزا كارت ومكاتب فوري ومصاري وضامن وأيضا من خلال الذهاب لمقرات السنترال والسداد وأيضا من خلال خدمة فودافون كاش.