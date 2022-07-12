استمرار أعمال مبادرة «العيد أحلى» فى مراكز الشباب بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - تفقد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء كليب راشد، عددا من مراكز الشباب بالشيخ زويد ورفح، مشيرا إلى أن الجولة تأتى لمتابعة مراكز الشباب لتنفيذ مبادرة "العيد أحلى.. عيدك عندنا بمراكز الشباب"، حيث واصلت مراكز الشباب بشمال سيناء، فى استقبال المواطنين، اليوم الثلاثاء، لقضاء العيد، فى إطار المبادرة التى تأتى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





وقال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء كليب راشد - فى تصريح له - إنه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فإن الوزارة وجهت بفتح مراكز الشباب بالمديريات وإطلاق الاحتفالات والفعاليات والبرامج المنفذة بها تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، ويتم عمل يوم ترفيهى للطلائع والشباب إيمانا بدور مراكز الشباب فى مشاركة المواطنين احتفالاتهم فى العديد من المناسبات. ووجه برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين ومنهم الشباب خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة فاعليات الاحتفالية على مدار أيام العيد وتوافر الخدمات والأنشطة للجميع.

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