انت الان تتابع خبر رسوم تحويل فودافون كاش.. الشركة اخطرت العملاء ببدء التحصيل عشان ميتفاجئوش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت العديد من شركات المحمول بإخطار جميع عملائها بإعادة تحصيل رسوم على عمليات التحويل الخاصة بالأموال من محفظة الهاتف المحمول، وهي من الاشياء الذي يبحث عنها الكثير من العملاء في الوقت الحالي.

رسوم تحويل فودافون كاش لكل العملاء

وحصل جميع عملاء شركة فودافون على رسالة نصية أفادت أن الشركة سوف تبدأ من اليوم 5 يوليو تحصيل رسوم بقيمة تصل لـ 1 جنيه على كل عملية تحويل أموال بين محافظة فودافون كاش، وتأتي بنسبة 0.5% بحد أقصى 10 جنيهات إلى أي محفظة أخرى، وذلك على أن تكون أول عملية تحويل في الشهر بدون أي رسوم.

المركزي المصري يكشف مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً

وقرر في وقت سابق بالتحديد يوم الاربعاء الماضي المركزي المصري تطبيق سياسة تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” باستعمال محفظة الهاتف المحمول “المحافظ الذكية” لمدة 6 شهور من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر، وألزم في قراره الأسبوع الماضي البنوك بإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.