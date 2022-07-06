انت الان تتابع خبر تعليق فريد الديب بعد تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف: هكتب النقض في 60 يوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المحامي فريد الديب بالإعلان عن قبوله رسمياً الدفاع على محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، حيث قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة اليوم الأربعاء، بحقه حكماً بالإعدام شنقاً، وهذا بعدما ورد قرار فضيلة المفتي.

تعليق فريد الديب بعد تأييد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

وعلق المحامي فريد الديب بعد صدور الحكم اليوم، قائلاً “بلغني أنه تم الحكم بالإعدام، ولدينا 60 يوماً لكتابة النقض في الحكم، وسوف أكتب النقض خلال هذه الفترة، وربنا يسهل إن شاء الله”، وتحدث عن اتعابة في القضية نظير مرافعته عن المتهم قائلاً “لن أتقاضي أي أتعاب قولاً واحداً، ولا جنيه واحد”.

سبب قبول فريد الديب الترافع عن قاتل طالبة جامعة المنصورة

وأضاف الديب أن العديد من المصريين المقيمين في اليونان تواصلوا معه أثناء الفترة الماضية، وهم الذين طلبوا منه أن يترافع عن المتهم وأنهم متكفلين بأتعابه ومصاريف القضية، وقال لهم “أنا موافق، لكن لن أتقاضي أتعاب”.