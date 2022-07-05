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الأرصاد: تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 08:27 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو وحتى الخميس 14 يوليو.

 

- حالة الطقس نهارا: 

 

طقس شديد الحرارة رطب نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشماليـة.

 

- حالة الطقس ليـلا:

 

طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء .

 

- الظواهر الجوية:

 

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى .

 

- حالة الملاحة البحرية:

 

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.5 متر 

 

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.75 متر 

 

 

- النصائح والإرشادات:

 

ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة

 

ارتداء غطـاء واقـي للرأس أو استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس . 

 

عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية . 

 

الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

 

 الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم . 

 

متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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