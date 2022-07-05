الأرصاد: تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال إجازة عيد الأضحى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 يوليو 2022 08:27 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو وحتى الخميس 14 يوليو.
- حالة الطقس نهارا:
طقس شديد الحرارة رطب نهـاراً على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشماليـة.
- حالة الطقس ليـلا:
طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء .
- الظواهر الجوية:
شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى .
- حالة الملاحة البحرية:
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.5 متر
البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.75 متر
- النصائح والإرشادات:
ينصح بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهـر وحتى الخامسة
ارتداء غطـاء واقـي للرأس أو استخدام المظـلة في حالة التعرض لأشعة الشمس .
عدم التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية .
الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .
الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم .
متابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة يوميا لمتابعة تفاصيل الأحوال الجوية .