مستشفى عين شمس العام تنتهى من أعمال تطوير قسم الأشعة (صور)

جدة - نرمين السيد - انتهت مستشفى عين شمس العام، تحت قيادة الدكتور طارق العرينى، مدير المستشفى، من أعمال رفع كفاءة وتطوير قسم الأشعة، ومده بجهاز أشعة تلفزيونية متطور، وذلك ضمن خطة الأولية فى الاهتمام بصحة المواطن وتطوير المنظومة الصحية لتقديم رعاية افضل للمواطنين.





كما تم وضع جهاز البانوراما، وكذلك الانتهاء من أعمال رفع كفاءة التعقيم المركزى بالمستشفى ووضع مسارات صحيحة، حسب أكواد مكافحة العدوى بواسطة الإدارة الهندسية بالمديرية. كما نفذت المستشفى أعمال التطوير على تركيب جهاز تعقيم جديد بسعة 4000 لتر، وبدأ العمل به مما يعد طفرة فى التعقيم المركزى بالمستشفى، ومن المقرر افتتاح أعمال التطوير قريبا بحضور قيادات وزارة الصحة ومحافظ القاهرة والاتحاد الأوروبى. أشرف على التطوير الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة ومدير مدير الشؤون الصحية بالقاهرة، والدكتور عربى محمد مدير إدارة المستشفيات بالقاهرة، والدكتور طارق العرينى مدير مستشفى عين شمس العام، ويأتى ذلك ضمن الارتقاء برفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالمنظومة الصحية وتقديم مستوى خدمة على أعلى مستوى فى رعاية المرضى.

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