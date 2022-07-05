انت الان تتابع خبر عاجل وقبل أيام من عيد الأضحي .. البرلمان يعنلها صريحة : زيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 15% والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيان هام يخص كافة أصحاب المعاشات في محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب إيهاب منصور، تعديل بعض مواد قانون التأمنيات والمعاشات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنه 2021، وخاصة المادة المادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات كل عام.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المادة الحالية تنص على الأ تزيد نسبة زيادة المعاشات عن 15%ولذلك لابد من تعديلها بحيث تكون الأ تقل عن 15%.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن الهدف من هذا التعديل هو مساعدة أصحاب المعاشات في كافة أنحاء الجمهورية على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار.