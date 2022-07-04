انت الان تتابع تفاصيل خبر كفاية كوبي.. حملة هجوم من جمهور الهضبة على رامي صبري لهذا السبب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /709056/كفاية-كوبي-حملة-هجوم-من-جمهور-الهضبة-على-رامي-صبري-لهذا-السبب

هاجم عدد كبير من الجمهور الفنان رامي صبري، بعد إعلانه عن أغنيته الجديدة والتي كانت من ضمن كلماتها “باريس أوروبا” وذلك بفارق دقيقتين قبل إعلان عمرو دياب عن طرح أغنية جديدو بعنوان “باريس” خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد لكم أزمة رامي صبري وعمرو دياب

وقد انهالت التعليقات المهاجمة للمطرب رامي صبري على صفحته الشخصية بفيسبوك، بعد ترويجه لأغنيته الجديدة قبل عمرو دياب بدقائق معدودة، حيث جاءت التعليقات كالآتي: “كنت بحبك جدا و بحب صوتك جدا بس مصمم تقل من نفسك و من تاريخك ليه بتقلد عمرو دياب هوا ليه كاريزما غيرك خالص حاول تركز ع نفسك عشان عندك كتير بس مصمم تحط نفسك في مقارنه و تبقا النسخه الكوبي بيست ليه”.

وتعليق قال: “اشمعنى دلوقت”، وتعليق آخر: “هي حبكت”.

وجدير بالذكر، أن نشر الهضبة عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطعًا صغيرًا من موسيقى أغنيته الجديدة "باريس"، وعلق عليه قائلًا: "استنوا أغنية عمرو دياب الجديدة باريس، قريبًا وحصريًا على أنغامي".

عمرو دياب وأغنية اللوك الجديد

ويذكر أن أخر أعمال عمرو دياب أغنية "اللوك الجديد" التي تم إصدارها منذ خمسة أيام، وحدث عليها ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا بسبب الملابس الغريبة التي كان يرتديها الهضبة في بوستر الأغنية، وأتت كلماتها: "ده اللوك الجديد ده يه ده ولا؟، احلوينا أوي أوي الله الله الله، لو هتفضل على النظام ده لا لا لا، كدة، كدة كتير، حبيبي، وليه تجنني عملتلك إيه؟، بتسحرني يا ابن الإيه، ولعت يا نهار طلة، كل مرة، كل مرة أشوفك بجرج عقلي بيطير، طب معقول في كدة يا نهار أبيض؟، حد كل مدى بيحلى أزيد وأزيد، سيبك من الكلام ده تعالى هنا، هنا أفيد، هنا غير، ده أنت في دخلتك تسحر تثبت قولت لنفسي مش هسيبه لأ أنا متبت، ده أنت يا دوب بتعدي تلاقي الدنيا اتقلبت، وأنا بغير".

حفلات عمرو دياب المقبلة

هذا وينتظر الهضبة عمرو دياب إحياء حفل غنائي جديد بالمملكة العربية السعودية، وتحديدًا بمدينة الرياض يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، كما ينتظر عشاق الهضبة في مصر حفله المنتظر في الساحل الشمالي يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر يوليو الجاري، وأثارت تلك الحفلة جدلًا واسعًا قبل يوم إطلاقها، بسبب أسعار التذاكر، وشروط دخول الجمهور.