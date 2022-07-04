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القاهرة في الاثنين 4 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708859/تشكيل-الأهلي-المتوقع-أمام-الجونة-في-الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق الجونة في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء على ستاد خالد بشارة بالجونة.

دوت الخليج:

ويسعى الأهلي تحت قيادة مدربه الجديد ريكاردو سواريش، لتحقيق الفوزفي مباراة الغد أمام الجونة، وذلك لملاحقة فريق الزمالك على قمة الدوري التي يحتلها الفريق الأبيض برصيد 51 نقطة، فيما يأتي المارد الأحمر ثالثاً برصيد44 نقطة.

وكان قد سقط الأهلي، في آخر جولاته في مسابقة الدوري، في شر الهزيمة أمام فريق سموحة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، لذا يسعى لتصحيح المسار والتعلم من الأخطاء التي أوقعته في الخسارة القاسية أمام الفريق السكندري، وعدم تكرار سيناريو دوري الموسم الماضي، بالفوز وخطف الثلاث نقاط في مباراة الغد.

تشكيل الأهلي المتوقع:

ومن المتوقع أن يخوض سواريس، أول لقاء له في الدوري بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول.

في الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويتواجد النادي الأهلي، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر 4 لقاءات، ويتبقى له مبارتين مؤجلتين بخلاف مباراته أمام الجونة، أمام كلاً من ( الإسماعيلي، المقاولون العرب).

أما فريق الجونة، فيعاني في جدول الترتيب، فالفريق يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، جمعهما من الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 13 لقاء.