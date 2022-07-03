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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /708633/رابط-موقع-التحويل-الإلكتروني-بين-المدارس-2022-تفاصيل

مع انتهاء العام الدراسي وبداية عام دراسي جديد، يرغب العديد من أولياء الأمور في التحويل بين المدارس سواء من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية والمعروفة بالمدارس التجريبية، ومن المدارس التجريبية إلى المدارس الحكومية وغيرها من نوعيات المدارس التعليمية المختلفة.

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب على رابط التحويل بين المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات "التجريبية سابقا" للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن موعد التحويلات بين المدارس الحكومية والىسمبة للغات والرسمية المتميزة لغات "التجريبية سابقا" للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يبدء التحويل بين المدارس اعتبارا من 1 يوليو الجاري، وتنتهي فترة التحويلات بين المدارس في 15 أغسطس المقبل/ طبقاً للكتاب الدوري رقم ( ٤٠)لسنه٢٠١٦، حيث تستمر التحويلات بين المدارس لمدة 45 يوما.

رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2022 في مصر

وخصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، رابطا إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، للتحويل بين المدارس، خلال الفترة من 1 يوليو 2022 وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك عبر الرابط التالي: https://web.cairogovresults.com/

كما خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لتلقي طلبات التحويل الإلكتروني بين المدارس بالجيزة، وذلك عبر الرابط التالي: https://gizaresult.com/web/

فيما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي، رابطا للتحويل بين المدارس ببقية المديريات التعليمية، عبر بوابة خدمة أولياء الأمور.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سيتم إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس، اول سبتمبر المقبل 2022.

شروط التحويل بين المدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وذلك على النحو التالي:

- يشترط في التحويل ألا يكون لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.

- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة.

- التحويل يكون من خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى المدارس الحكومية عربي.

- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني. - لا يسمح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومة أو خاص إلى تجريبي لغات.

- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي المدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).