انت الان تتابع خبر الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022.. اعرفوا الرابط والخطوات خطوة بخطوة معانا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الاكاديمية المهنية لكل المعلمين بالإعلان عن رابط وطريقة الاستعلام الالكتروني عن المعلمين المرشحين للترقي للعام الجاري 2022، وتعد من أبرز الأشياء الذي يبحث عنها الكثير من المعلمين في الوقت الحالي.

رابط الاستعلام عن ترقيات المعلمين 2022

وحرصت وزارة التربية والتعليم الفني بتوجيه جميع مسئولة الحكومة الإلكترونية بالإدارات التعليمية والمدارس، ويكون بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابعة لها من هنا، وذلك لمراجعة البيانات الخاصة بشاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المرشحين للترقي، واستكمال توقيعات المعلمين المرشحين للترقي بصحة البيانات.

الاستعلام عن المعلمين المرشحين للترقي 2022

وقدمت وزارة التعليم شرح لكل الإدارات التعليمية بخصوص أول خطوة من خطوات الترقي، وهي أن يبدأ مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة بتحميل أسماء المعلمين المرشحين إلى الترقي، وقدمتهم الأكاديمية المهنية للمعلمين بترشيحها وتبليغ كل المعلمين المرشحين، ومعرفة الأسماء من هنا:

اختيار نوع المستعلم عن المدرسة.

كتابة البيانات الخاصة بالمدرسة.

تحضير أسم المستخدم والرقم المسلسل وكلمة المرور.

واختيار تسجيل التقديم للترقي في وظائف الكادر.

والنقر على عرض الكل حتى تظهر كل الأسماء المرشحة للترقي.