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القاهرة في الأحد 3 يوليو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /708603/القوات-الأوكرانية-تقصف-قاعدة-عسكرية-روسية-فى-ميليتوبول-بأكثر-من-30-صاروخ

دوت الخليج

بأكثر من 30 صاروخ.. أوكرانيا تقصف قاعدة روسية

وافادت وكالة انباء "يوكرين فورم" الرسمية نقلا عن تغريده نشرها عمدة مدينة ميليتوبول :" ليلة أمس، دمرت القوات الأوكرانية واحدة من 4 قواعد عسكرية للقوات الروسية وشنت اكثر من 30 هجوما ضد القاعدة العسكرية".

المقاومة الأوكرانية

وأضاف عمدة المدينة بأن:” قطارا مدرعا كن يحمل أسلحة تابعة للقوات الروسية خرج عن مساره أمس بسبب المقاومة الأوكرانية” وأوضح :" فى الوقت الحالى، يسعى المحتلون إلى قصف مناطق سلمية وإضرار السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية للمدينة، إلا انه لم يحدث ذلك حتى الآن، فالقوات الأوكرانية تبذل قصاري جهدها من أجل إعادة الحياة السلمية والدولة الأوكرانية لميليتوبول".

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فى تغريدة لها عبر تويتر مقطع فيديو ويظهر وهي تطلق وابل من الصواريخ معلقا عليه :" مساء الخير! نحن من أوكرانيا"

ويذكر انه فى وقت سابق من اليوم أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتيسلاف جلادكوف، عن مقتل 3 أشخاص وتضرر العشرات من المباني السكنية وذلك بعد انفجارات عدة فى المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية.

وفى العادة لا تعلن أوكرانيا عن مسؤوليتها تجاه الهجمات التي تنفذ داخل الأراضي الروسية، الإ انها تشدد على حقها فى ضرب أهداف داخل العمق الروسي.